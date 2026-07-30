 George'ui Clooney su žmona dėl miško gaisro teko palikti savo namus Prancūzijoje

George'ui Clooney su žmona dėl miško gaisro teko palikti savo namus Prancūzijoje

2026-07-30 18:55
BNS inf.

Holivudo žvaigždė George'as Clooney (Džordžas Klūnis) ir jo žmona, žmogaus teisių advokatė Amal evakavosi iš savo namų Prancūzijoje, esančių netoli pietrytinio Brinjolio miesto, kai netoliese kilo sparčiai plintantis miškų gaisras, ketvirtadienį pranešė vietos institucijos.

<span>George'ui Clooney su žmona dėl miško gaisro teko palikti savo namus Prancūzijoje</span>
George'ui Clooney su žmona dėl miško gaisro teko palikti savo namus Prancūzijoje / Alamy nuotr.

Prancūzija pastarąją savaitę kovojo su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje.

Didžiausias gaisras Prancūzijos pietvakariuose nuniokojo 42 tūkst. hektarų plotą – didesnį už JAV Detroito miesto teritoriją.

Clooney'ių šeima, turinti devynerių metų dvynukus, valdo „Domaine du Canadel“ – dvarą netoli Brinjolio, kur trečiadienio vakarą kilo gaisras.

„Šiuo metu neturime jokio supratimo, ar mūsų gražus namas išgyvens šį siaubingą momentą“, – parašė pora laiške Brinjolio merui. Laišką citavo žurnalas „People“.

Jie išreiškė viltį, kad visi jų kaimynai liks saugūs.

„Mudu su Amal esame pasiryžę užtikrinti, kad, kas benutiktų mūsų kaimui, mes esame šios bendruomenės dalis ir prisidėsime prie jos atkūrimo“, – rašoma laiške.

Institucijos patvirtino laiško autentiškumą. Meras teigė, kad garsioji pora nebuvo įpareigota evakuotis, tačiau atsargumo sumetimais nusprendė palikti savo nuosavybę.

Clooney'ių šeima valdo XVIII amžiaus dvarą, tvenkinį, baseiną ir vynuogynus, esančius 170 hektarų sklype.

Gaisras Brinjolyje išdegino 130 hektarų plotą ir privertė evakuotis daugiau nei 600 žmonių, teigė ugniagesiai ir vietos institucijos. Dauguma žmonių ketvirtadienį galėjo grįžti namo.

Liepos 30-ąją šioje vietoje tebebuvo dislokuota 270 ugniagesių, kuriems pagalbą teikė keturi gaisriniai sraigtasparniai. Keturi ugniagesiai kovodami su liepsnomis buvo sužeisti.

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Miško gaisras
Prancūzija
George Clooney

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