Į Chersoną atvyko Angelina Jolie

Pasak naujienų agentūros „Unian“, apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė buvęs miesto tarybos narys Vitalijus Bogdanovas, patalpindamas ir jos nuotrauką, kurioje aktorė vilki neperšaunamą liemenę su Ukrainos simbolika.
Vietos viešųjų institucijų ir žiniasklaidos duomenis, žvaigždė pabuvojo miesto medicinos įstaigose, be kita ko, aplankydama gimdymo namus ir vaikų ligoninę.
Taip pat pranešama, kad vizitas buvo organizuotas pagal labdaros pagalbos programą.
Primename, kad aktorė šio plataus masto karo, kurį pradėjo Rusija, metu jau buvo atvykusi į Ukrainą: 2022 m. balandį A. Jolie su humanitarine misija lankėsi Lvive.
Nepatvirtintais duomenimis, pakeliui į Chersoną A. Jolie teko užsuko į Nikolaevo srities teritorinį naujokų šaukimo ir socialinės paramos centrą, nes, kaip teigiama, buvo sulaikytas jos apsaugininkas.
Kaip žinoma, A. Jolie yra UNICEF – tarptautinės organizacijos, užsiimančios vaikų teisių ir interesų apsauga visame pasaulyje – geros valios ambasadorė.
