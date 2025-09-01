 Iliuzionistas Rokas Bernatonis atskleidė sužadėtuvių detales: žiedą slėpė neįtikėtinoje vietoje

Iliuzionistas Rokas Bernatonis atskleidė sužadėtuvių detales: žiedą slėpė neįtikėtinoje vietoje

2025-09-01 16:02
Pranešimas žiniasklaidai

Vos prieš keletą savaičių Lietuvos iliuzionistas, 33-ejų Rokas Bernatonis grįžo iš Holivudo, kur surengė net 20-imt pasirodymų viename seniausių, paslaptingiausių ir prestižiškiausių magijos klubų „The Magic Castle“ – „Magijos pilis“. Šį pirmadienio vakarą pirmoje LNK naujo sezono gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“... R. Bernatonis prisipažino – kad įgyvendintų savo svajonę ir patektų į garsųjį teatrą, jis užtruko aštuonerius metus ir tai geras rezultatas, nes yra iliuzionistų, kvietimo pasirodyti laukusių du dešimtmečius.

Iliuzionistas Rokas Bernatonis atskleidė sužadėtuvių detales: žiedą slėpė neįtikėtinoje vietoje / Asmeninio albumo nuotr.

Šį kartą į Jungtines Amerikos Valstijas su R. Bernatoniu vyko ir jo sužadėtinė, trejais metais jaunesnė Monika Kudlinskaitė, stebėjusi visus 20-imt pasirodymų. Pora susipažino populiarioje programėlėje „Tinder“. M. Kudlinskaitė, pasak iliuzionisto, jį sužavėjo natūralumu.

Pavasarį kelionės po Šri Lanką metu mylimajai pasipiršęs iliuzionistas pasidalijo ne tik įspūdžiais iš pasirodymų „Magijos pilyje“ Holivude, tačiau ir atskiro pasakojimo verta sužadėtuvių žiedo slėpimo istorija. „Šri Lankoje keliavome tik su kuprine, tad sužadėtuvių žiedo vežtis dėžutėje negalėjau, ji būtų lengvai radusi. Taigi nusprendžiau žiedą paslėpti dezodorante, išėmęs pieštuko dalį, ir po ja paslėpęs žiedą maišelyje“, – pasakos R. Bernatonis.

Asmeninio albumo nuotr.

R. Bernatonis pasakojo norėjęs rimtų, ilgalaikių santykių, šeimos, tad džiaugėsi atradęs savo žmogų. Ieškoti sužadėtuvių žiedo iliuzionistas pradėjo praėjus metams nuo pažinties pradžios.

Pirmoji naujo LNK sezono gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ – šį pirmadienio vakarą, 20 val. per LNK.

