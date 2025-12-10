Improvizacijos ir muzikos sinergija Kaune: prie teatro „Kitas kampas“ prisijungia netikėti svečiai

Šiame šou žiūrovai mėgausis ne tik pamėgta teatrine improvizacija, bet ir gyva improvizuota muzika bei populiariausiomis grupės dainomis. Pasak organizatorių, tai bus vakarai, kuriuose viskas gimsta čia ir dabar – be išankstinio scenarijaus, be repeticijų ir be saugių sprendimų.
Grupės SHWR nariui Kazimierui Krulikovskiui improvizacija – ne naujiena. Muzikantas teigia, kad net ir koncertuose ši praktika neišvengiama:
„Kartais tikrai tenka improvizuoti. Kartais pasitaiko, kad koncerto pradžią grojame improvizuotą, ne pagal visiškai tikslų laiką ir planą, ir beveik visada turime improvizuotą koncerto pabaigą. Turim kūrinį, kurį visada grojame koncerto pabaigoje, ir visada ta pabaiga yra improvizuota – niekada nežinome, kaip jį užbaigsime“.
Improvizacija grupę lydi ir kūrybos procese. Kaip pasakoja K. Krulikovskis, būtent spontaniškumas dažnai tampa atspirties tašku naujoms idėjoms:
„Beveik visada kūrybos pradžia prasideda nuo improvizacijos. Dažnai būna, kad grojame kelias valandas improvizuotos muzikos, ją įsirašome, o vėliau klausome ir bandome gaudyti geras vietas, kurios dažnai pasitarnauja kaip atspirtis kūrybai. Taip pat dažnai perklausant improvizacijas pavyksta išgirsti dalykus, kurių nepastebėjome grodami“.
Bendras pasirodymas su improvizacijos teatru „Kitas kampas“ muzikantams – naujas ir dar neišbandytas formatas.
„Patirtis nusimato tikrai labai įdomi. Nors tokio formato renginyje kaip grupei dar neteko dalyvauti, tikiu, kad tai bus unikali sąjunga. Mes kaip grupė jau labai nekantraujame pamatyti, kas iš to gausis. Visi grupės nariai turi džiazo muzikos background'ą, tad tikiu, kad vienas kitą tikrai pagausime. O jeigu ne – tai bus unikalus kritimas į nežinomybę su nenuspėjamu rezultatu. Bet kuriuo atveju, nersime stačia galva į priekį“.
„Naujametinė gero juoko dozė“ – tai kvietimas naujus metus pradėti be pasiruošimo, bet su atvirumu netikėtumams ir azartui. Du šou, viena scena, improvizacija, muzika ir juokas – sausio 7 d. Kauno „Girstutyje“. Bilietus platina bilietai.lt.
