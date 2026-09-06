Išjudinti sustingusį protą

Šios tendencijos priešakyje – „Murdoku“, rašo „Africanews“. Iki vasaros vidurio knyga buvo išleista jau 17 kartų, o pardavimai pasiekė apie 300 tūkst. egzempliorių.
Leidėjų teigimu, tai tapo populiariausia negrožine knyga ispanų kalba, o sėkmės paslaptis paprasta – žmonės ieško būdų „atsijungti“ nuo skaitmeninio triukšmo.
„Murdoku“ nėra paprastas sudoku. Kanadiečio galvosūkių kūrėjo Manuelio Garando sukurtas formatas tradicinę sudoku logiką paverčia įtraukiančiu detektyvu.
300 – maždaug tiek tūkst. „Murdoku“ egzempliorių parduota Ispanijoje.
Skaičius lentelėje keičia įtariamieji, o pagal užuominas reikia nustatyti jų vietas nusikaltimo scenoje ir išsiaiškinti, kuris jų – žudikas. Tiksliai sudėliojus įtariamųjų pozicijas, paaiškėja nusikaltėlio tapatybė.
Šis formatas skaitytoją iš pasyvaus stebėtojo paverčia aktyviu detektyvu, priverčiančiu pasitelkti loginį mąstymą, dėmesį ir kantrybę.
Fenomenas persikelia ir į realybę: Barselonoje jau rengiami gyvi detektyvų turnyrai, kur dalyviai varžosi spręsdami painiausias bylas.
Kaip teigia leidėjai, popierius ir pieštukas vėl tapo moderniausia priemone protui išjudinti – tokie galvosūkiai, ekspertų teigimu, lavina dėmesį, atmintį bei kognityvinį lankstumą.
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