Ispanijos transliuotojo vadovas palaiko idėją tęsti „Eurovizijos“ boikotą dėl Izraelio

Ispanija prisijungė prie Nyderlandų, Islandijos, Airijos ir Slovėnijos, pasitraukusių iš šių metų konkurso Austrijoje, protestuodama prieš Izraelio dalyvavimą vykstant karui Gazos Ruože, kurį sukėlė „Hamas“ 2023 metų išpuoliai prieš Izraelį.
Airija ir Nyderlandai taip pat paskelbė boikotuosiantys 2027 metų konkursą Bulgarijoje, o Airijos transliuotojas RTE tai motyvavo „kraupia ir besitęsiančia gyvybių netektimi Gazos (Ruože) bei ten kilusia humanitarine krize“.
Nuo 2025 metų spalio paliaubų per Izraelio smūgius nuniokotoje palestiniečių teritorijoje žuvo daugiau nei 1,3 tūkst. žmonių, skelbia Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija. Jos pateikiamus skaičius Jungtinės Tautos paprastai laiko patikimais.
Ispanijos transliuotojo RTVE vadovas Jose Pablo Lopezas (Chosė Pablas Lopesas) antradienį Senato komitetui sakė, kad labai skaudu, jog Izraelio visuomeninis transliuotojas ir toliau dalyvaus „Eurovizijoje“, „nepaisant visko ir atsižvelgiant į situaciją, kuri vis dar tęsiasi Gazos“ Ruože.
Rugpjūtį taisykles pakeitę „Eurovizijos“ organizatoriai pareiškė, kad šalims, dalyvaujančioms ginkluotame konflikte, nebus leidžiama rengti konkurso.
Laimėtojas paprastai įgyja teisę rengti kitų metų konkursą, o Izraelis buvo arti pergalės 2025 ir 2026 metais.
J. P. Lopezas sakė, kad padaryta „techninė pažanga, bet etikos srityje aiškiai yra neužbaigtų reikalų“.
„Dėl šios priežasties pranešu, kad siūlysiu RTVE valdybai išlaikyti mūsų dalyvavimo „Eurovizijoje“ sustabdymą“, – kalbėjo J. P. Lopezas.
Ispanijos žiniasklaida skelbia, kad kitas valdybos posėdis įvyks iki spalio vidurio.
Ispanija yra viena iš vadinamojo „didžiojo penketo“ šalių, kurios daugiausiai finansiškai prisideda prie „Eurovizijos“ organizatorės Europos transliuotojų sąjungos ir automatiškai patenka į konkurso finalą.
Ispanijoje palaikymas palestiniečiams tradiciškai didelis. Socialistų ministras pirmininkas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) yra vienas aštriausių Izraelio kritikų ir jo veiksmus Gazos Ruože vadina genocidu.
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