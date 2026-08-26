Įspėja Jessicos Shy gerbėjus: jau nukentėjo ne vienas žmogus

„Prieš artėjančius paskutinius vasaros koncertus sukčiai gali pasinaudoti didžiuliu gerbėjų susidomėjimu ir siūlyti įsigyti netikrus bilietus arba vilioti mažesne jų kaina“, – socialiniame tinkle įspėjo virtualus policijos patrulis.
Anot pareigūnų, pasitaiko ir atvejų, kai vienas ir tas pats, net ir tikras, bilietas yra perparduodamas keliems pirkėjams.
„Sukčiams „sold out“ negalioja – jie gali „prikepti“ tiek netikrų bilietų, kiek tik nori“, – pažymėjo policija ir pridūrė, kad nuo tokių apgavysčių jau nukentėjo ne vienas žmogus. Be to, dalis pirkėjų apie klastotę ar jau panaudotą bilietą sužino tik renginio dieną.
Tad siekiant išvengti apgavysčių, bilietus į koncertus patariama pirkti tik iš oficialių bilietų platinimo svetainių.
Jei nukentėjote nuo sukčių, apie tai praneškite policijai per elektroninių paslaugų portalą www.epolicija.lt.
Verta pažymėti, kad visi bilietai į Jessicos Shy koncertus – tiek penktadienio, tiek šeštadienio – išparduoti. Organizatoriai anksčiau skelbė, kad per dvi dienas renginiuose tikimasi sulaukti daugiau nei 100 tūkst. lankytojų.
Pasiruošimas koncertui Vingio parke vyksta jau nuo antradienio. Vakar taip pat paaiškėjo, kad koncertus apšildys Aistė Regina ir Lemon Joy.
Artėjantys koncertai tampa reikšmingu įvykiu ne tik Jessicos Shy karjerai, bet ir visai sostinei. Vingio parke yra koncertavusios didžiausios Lietuvos ir pasaulio muzikos žvaigždės, tačiau du visiškai išparduoti tokio masto vieno atlikėjo koncertai iš eilės – precedento neturintis įvykis.
Per pastaruosius metus Jessica Shy tapo neabejotina Lietuvos pop scenos lydere. Ji du kartus iš eilės pripažinta „Metų atlikėja“ M.A.M.A. muzikos apdovanojimuose, o jos kūriniai – „Apkabink“, „Tyliai pakuždėk“, „Šokam lėtai“ ir „Dėl tavęs“ – YouTube platformoje skaičiuoja dešimtis milijonų perklausų. Šių metų M.A.M.A. apdovanojimuose atlikėja pelnė keturis statulėles, o pernai triumfavo šešiose kategorijose, tarp jų – „Metų atlikėjos“, „Metų albumo“ ir „Metų dainos“.
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