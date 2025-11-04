Išrinktas 2025-ųjų seksualiausias vyras

37-erių aktorius suvaidino populiariame seriale „Bridgerton“, taip pat filmuose „Wicked“ („Piktoji“), „Jurassic World: Rebirth“ („Juros periodo pasaulis. Atgimimas“).
Tai, jog nori būti aktoriumi, jis žinojo nuo 5-erių, kai su močiute pamatė „Oliverio!“ spektaklį.
„Tai – didžiulė garbė. Akivaizdu, kad esu nepaprastai pamalonintas. Ir tai visiškai absurdiška, – juokėsi vyras, paklaustas apie tai, kaip vertina pelnytą titulą. – Tai buvo paslaptis, todėl labai džiaugiuosi, kad kai kurie draugai ir šeimos nariai apie tai sužinos.“
Aktorius taip pat pridūrė, kad vos sužinojęs apie jam suteiktą šį titulą, pirmiausia apie tai pasakė savo šuniui Bensonui. Su augintiniu jis įsiamžino ir leidinio surengtoje fotosesijoje.
Aktorius yra prisipažinęs, jog yra gėjus. Santykiuose jam svarbiausias bendravimas ir aiškumas.
„O tikras palaikymas, nuoširdus pritarimas ir stebėjimas, kaip kažkas klesti, turėtų būti tikrai jaudinantis“, – teigė aktorius.
Paklaustas apie geriausią pasimatymą, jis teigė, kad jam patinka pasivaikščiojimai, vakarienės, teatras, filmai. „Priklauso nuo to, kelintas tai pasimatymas“, – teigė J. Bailey.
Aktorius tapo pirmuoju seksualiausiu vyru, kuris yra prisipažinęs, jog yra homoseksualus.
