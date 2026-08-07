 Išsiskyrė Vanessa Paradis ir Samuelis Benchetritas

Išsiskyrė Vanessa Paradis ir Samuelis Benchetritas

2026-08-07 18:50
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Prancūzų atlikėja ir aktorė Vanessa Paradis ir kino kūrėjas Samuelis Benchetritas pasuko skirtingais keliais. Pora paskelbė apie išsiskyrimą abipusiu sutarimu, pranešė V. Paradis agentė.

Vanessa Paradis ir Samuelis Benchetritas
Vanessa Paradis ir Samuelis Benchetritas / Scanpix nuotr.

V. Paradis ir S. Benchetritas susituokė 2018 m. birželio 30 d. Jau ir prieš tai jiedu kelerius  metus buvo pora. Jie ir toliau ketina vienas kitam rodyti „pagarbą ir šilumą“, teigė agentė.

V. Paradis, kuriai dabar yra 53-eji, dar būdama paauglė tapo žvaigžde. Tarptautiniu mastu ji išgarsėjo 1987 m. su hitu „Joe le taxi“, kurį įrašė būdama 14 metų.

Vėliau V. Paradis įsitvirtino ir kaip aktorė ir, be kita ko, suvaidino romantinėje komedijoje „Širdžių ėdikas“.

S. Benchetritas, be kita ko, režisavo filmus „Visada svajojau būti gangsteriu“ ir „Asfaltas“. Jis  taip pat parašė keletą romanų.

Tarp žinomiausių jo kūrinių yra knyga „Naktis su savo žmona“ (pranc. „La nuit avec ma femme“), skirta atminti 2003 m. mirusiai aktorei Marie Trintignant, su kuria jis buvo susituokęs.

Šiame straipsnyje:
Vanessa Paradis
Samuelis Benchetritas
išsiskyrė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų