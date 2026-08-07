Išsiskyrė Vanessa Paradis ir Samuelis Benchetritas

V. Paradis ir S. Benchetritas susituokė 2018 m. birželio 30 d. Jau ir prieš tai jiedu kelerius metus buvo pora. Jie ir toliau ketina vienas kitam rodyti „pagarbą ir šilumą“, teigė agentė.
V. Paradis, kuriai dabar yra 53-eji, dar būdama paauglė tapo žvaigžde. Tarptautiniu mastu ji išgarsėjo 1987 m. su hitu „Joe le taxi“, kurį įrašė būdama 14 metų.
Vėliau V. Paradis įsitvirtino ir kaip aktorė ir, be kita ko, suvaidino romantinėje komedijoje „Širdžių ėdikas“.
S. Benchetritas, be kita ko, režisavo filmus „Visada svajojau būti gangsteriu“ ir „Asfaltas“. Jis taip pat parašė keletą romanų.
Tarp žinomiausių jo kūrinių yra knyga „Naktis su savo žmona“ (pranc. „La nuit avec ma femme“), skirta atminti 2003 m. mirusiai aktorei Marie Trintignant, su kuria jis buvo susituokęs.
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