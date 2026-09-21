„Jaučiuosi pamaloninta“: prancūzų dainininkė kaltina Miley Cyrus plagijavimu

Buvusi manekenė A. Lear, siurrealisto dailininko Salvadoro Dali mūza ir grupės „The Rolling Stones“ gitaristo Briano Joneso mylimoji, sukritikavo M. Cyrus dėl panašumų, kurių, jos teigimu, esama tarp jos dainos „The Sphinx“ ir naujo amerikiečių atlikėjos kūrinio „Redlights“.
Praėjusį penktadienį M. Cyrus išleido dešimtąjį albumą „Bass Persuades“ – dešimties kūrinių šokių popmuzikos albumą, kuriame yra ir baladė „Redlights“, primenanti lėtesnio tempo, prikimusiu A. Lear balsu atliekamą 1978 m. dainą.
„Ačiū, Miley, kad nukopijavai mano dainą „The Sphinx“! Jaučiuosi pamaloninta!“ – sekmadienį socialiniame tinkle rašė A. Lear, prie įrašo pridėjusi grotažymes „ripoff“ („apiplėšimas“) ir „copycat“ („mėgdžiotoja“).
„Niekada nebuvau linkusi bylinėtis, tačiau mano įrašų bendrovė „Universal“ ir dainos, kuriai parašiau žodžius, leidėjai nori, kad būtų pripažintas plagijavimas“, – pirmadienį AFP sakė A. Lear.
„Aš tiesiog atkreipiau dėmesį į situaciją padėkodama Miley Cyrus ir pridurdama, kad jaučiuosi pamaloninta. Niekada negrasinau nei kreiptis į teismą, nei imtis atsakomųjų veiksmų“, – pridūrė ji.
A. Lear yra produktyvi kompozitorė ir dainininkė, išleidusi daugiau kaip 20 albumų.
Manoma, kad „The Rolling Stones“ dainą „Miss Amanda Jones“ parašė apie A. Lear tuo laikotarpiu, kai ji buvo viena ryškesnių vadinamojo „Swinging Sixties“ – septintojo dešimtmečio kultūrinio suklestėjimo Londone – figūrų.
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