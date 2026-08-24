Jaunavedžiai Christiano Ronaldo ir Georgina Rodriguez pranešė netikėtą žinią

Pranešama, kad visa įvaikinimo procedūra buvo vykdoma neviešai. Pora esą dokumentus tvarkė vengdama visuomenės dėmesio ir stengėsi išsaugoti kuo daugiau privatumo.
Per beveik dešimtmetį trunkančius santykius G. Rodriguez ne kartą rodė, kad C. Ronaldo vaikus laiko savais.
Cristiano Ronaldo ir G. Rodriguez susituokė rugpjūčio 11 dieną – per savo pirmojo susitikimo metines. Jauki ir privati ceremonija vyko poros namuose Kaskaise, Portugalijoje. Joje dalyvavo tik jų vaikai ir keturi liudytojai.
Prieš vestuves Georgina nusprendė pasilikti savo pavardę, o likus dienai iki ceremonijos pora pasirašė vedybų sutartį.
Futbolninkas ir G. Rodriguez kartu yra nuo 2016 metų. Jiedu susipažino Madrido „Gucci“ parduotuvėje, kur tuo metu Georgina dirbo pardavėja. Apie sužadėtuves pora viešai paskelbė praėjusiais metais.
Ronaldo augina penkis vaikus. Su G. Rodriguez jis turi dvi dukras – aštuonerių Alaną ir ketverių Bellą.
Kartu pora augina ir tris vyresnius futbolininko vaikus, gimusius pasitelkus surogatinę motiną – 16-metį Cristiano jaunesnįjį bei devynerių dvynius Evą ir Mateo.
Iki šiol Georgina buvo jų kasdienio gyvenimo dalis ir faktiškai atliko mamos vaidmenį, o dabar, kaip skelbiama, šis ryšys įtvirtintas ir oficialiai.
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