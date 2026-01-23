Jazzu – blogos naujienos: gali tekti susimokėti

D. Tonkūnaitė iš moterų bando prisiteisti beveik 356 tūkst. eurų siekiančią skolą, delspinigius ir palūkanas.
Alfa.lt žiniomis, J. Arlauskaitei sausio 13 d. teismas skyrė 1 tūkst. eurų baudą.
Portalo duomenimis, baudą teismas atlikėjai galėjo skirti už tai, kad ji viename iš posėdžių nedalyvavo, nes esą sirgo. Vėliau paaiškėjo, kad tą pačią dieną ji filmavosi TV laidoje.
J. Arlauskaitė iki sausio 27 d. dar gali kreiptis į teismą prašydama persvarstyti jai skirtą baudą. Vis dėlto, anot teisėjos Jūros Marijos Strumskienės, sausio 26-osios posėdyje būtinas abiejų atsakovių dalyvavimas. Jei J. Arlauskaitė vėl nepasirodytų – ji gali būti pristatyta priverstinai.
Prieš maždaug metus atlikėja socialiniuose tinkluose sureagavo į šiuos kaltinimus.
„Aš tai negaliu nustoti juoktis. Filmas total.
Kaip miegoti, kai žinai tiek tragikomiškų dalykų ir taip sunku to grand finale sulaukt? Et, gyvenimas kaip filmas! Kažkam siaubo, na o man – romantinė fantastika“, – anksčiau rašė J. Arlauskaitė.
„Savo lūpomis galiu visiems patvirtinti – aš nesu skolinga niekam. Nei vieno euriuko“, – pridūrė Jazzu.
Naujausi komentarai