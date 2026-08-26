Kantri muzikos legenda Dolly Parton: beveik 60 metų trukusi santuoka ir tikroji Jolene tapatybė

„Noriu atrodyti pigiai“
Ilgi nagai, ryškus makiažas, didžiuliai perukai ir daugybė blizgučių.
„Atrodyti taip pigiai kainuoja daug pinigų!“ – dažnai juokaudavo D. Parton.
Muzikantė visada ironiškai reaguodavo į kritiką dėl savo perdėto stiliaus pojūčio, rašo CNN. Žinoma moteris šmaikštavo, kad jos plaukai galėtų sukelti gaisrą, savo hitą „9 to 5“ ji grodavo tik su ryškiai raudonais akriliniais nagais ir be galo mėgo ryškius drabužius: pečių pagalvėlės, gilios iškirptės, aptempti rūbai, nėriniai – visa tai dainininkei buvo nekeičiami aprangos bruožai.
Tačiau savo stilių ji derino su ryškiu savimonės jausmu, kuris tik dar labiau skatino ištikimų jos gerbėjų meilę.
„Noriu atrodyti šiek tiek, na, pigiai. Ne blogąja prasme. Man tiesiog patinka toks beveik dirbtinis įvaizdis. Man patinka perdėtos šukuosenos. Man patinka balinti plaukai“, – pripažino ji.
Santuoka, trukusi beveik 60 metų
D. Parton ir jos vyras verslininkas Carlas Thomas Deanas santuokoje praleido 58 metus.
Nors kantri muzikos legenda buvo dėmesio centre nuo šeštojo dešimtmečio, jos santykiai su vyru dažniausiai likdavo užkulisiuose, rašo „Today“.
Pora susipažino dar 1964 m. D. Parton būsimą vyrą sutiko Nešvilyje. C. Deanas tuomet 18-metę D. Parton užkalbino jai einat gatve iš skalbyklos.
„Iškart su juo į pasimatymą nėjau. Juk to mus mokė. Visų pirma reikia vyrą pažinti, antraip gali nuvežti tave į nuošalesnę vietą ir užmušti. Bet aš jam pasakiau: „Gali ateiti rytoj, nes aš prižiūrėsiu savo mažąjį sūnėną“, – 1976 m. duotame interviu „New York Times“ pasakojo ji.
Netrukus po to C. Deanas nusivedė ją susitikti su savo tėvais.
„Jis sakė, kad vos mane pamatęs suprato, jog nori būtent tokios“, – prisiminė D. Parton.
Po maždaug dvejų metų C. Deanas jai pasipiršo, pora susituokė 1966 m. gegužę.
Hitas „Jolene“ paremtas trupučiu tiesos
Viena garsiausių D. Parton dainų „Jolene“ pasakoja apie moterį, maldavusią Jolene „neatimti jos vyro“. 1973 m. hitu tapęs kūrinys „Jolene“ buvo paremtas trupučiu tiesos, teigė pati D. Paron.
Dainoje pasakojama apie vienos moters pavydą dėl jos antrosios pusės susidomėjimo kita moterimi. Vis dėlto tikroji istorija – ne tokia skandalinga, dainą įkvėpė C. Deano flirtas su banko darbuotoja.
2008 m. spalį NPR sakė D. Parton NPR atskleidė, kad moteris, dirbusi banke, „siaubingai įsižiūrėjo jos vyrą“.
„Jam tiesiog patiko lankytis banke, nes ji jam skyrė tiek daug dėmesio. Tai tapo mūsų juokeliu, sakydavau: „Po velnių, tu daug laiko praleidi banke. Nemanau, kad turime tiek pinigų“, – pasakojo D. Parton.
„Ji turėjo viską, ko neturėjau aš, pavyzdžiui, kojas. Žinote, ji buvo maždaug 180 cm metro ūgio. Ir turėjo visus tuos dalykus, kurių neturi tokio sudėjimo ir žemo ūgio moterys kaip aš. Taigi, kad ir kokia graži būtų moteris, jai visada kelia grėsmę kitos moterys“, – tikino ji.
Nors „Jolene“ daina buvo paremta tikra moterimi, D. Parton patvirtino, kad kūriniui ji nusprendė panaudoti jaunos gerbėjos vardą.
„Vieną vakarą buvau scenoje ir ten stovėjo ši graži maža mergaitė – jai tuo metu tikriausiai buvo 8 metai“, – NPR pasakojo D. Parton. Mergaitė jai prisistatė Jolene vardu.
„Tada aš pasakiau: „Gražu. Skamba kaip daina. Parašysiu apie tai dainą“, – sakė atlikėja.
Ji „tik senmergė“
1997 m. interviu žurnalui „Out Magazine“ D. Parton sureagavo į gandus apie Judy Ogle. Dainininkė paaiškino, kad ji ir jos ilgametė partnerė J. Ogle buvo „tik senmergė“, o ne jos meilužė.
„Žmonės mano, kad ji tikriausiai lesbietė, nes ji niekada nebuvo ištekėjusi, o mes buvome kartu – kad esą esame meilužės. Tačiau iš tikrųjų manau, kad Judy mieliau būtų vadinama lesbiete nei senmerge“, – juokavo ji.
„Jei būčiau lesbietė, tikrai nerasčiau geresnės partnerės nei Judy. Esu su ja tokia pat artima, kaip ir su [savo] vyru“, – pridūrė atlikėja.
Tada ji taip pat sureagavo į gandus apie tai, kad jos vyras dingo iš viešumos.
„Jūs nematote mano vyro, nes jis negali pakęsti būti dėmesio centre. Bet aš jį matau nuolat“, – sakė ji.
D. Parton pridūrė, kad jos dešimtmečius trukusios santuokos paslaptis buvo paprasta.
„Mes tiesiog stengiamės mėgautis tuo, kas mums patinka, ir nelįsti vienas kitam į akis. Aš nesikišu į jo reikalus, o jis – į mano. Ir mes puikiai sutariame“, – atviravo ji.
„Žodžiais neįmanoma perteikti meilės, kuria dalijomės“
2025 m. kovo 3 d. D. Parton „Instagram“ paskyroje buvo paskelbtas pareiškimas apie jos vyro mirtį, C. Deanas mirė būdamas 82-ejų.
„Mudu su Carlu praleidome daug nuostabių metų kartu. Žodžiais neįmanoma perteikti meilės, kuria dalijomės 60 metų“, – socialiniame tinkle rašė dainininkė.
80-metė D. Parton mirė rugpjūčio 25 d. po kovos su vėžiu.
Dainininkė pastaraisiais mėnesiais susidūrė su daugybe sveikatos problemų.
Likus vos keturioms dienoms iki mirties, D. Parton prabilo apie tai žurnalui „People“.
D. Parton teigė, kad kai kurias sveikatos problemas, su kuriomis ji susidūrė, ji ignoravo rūpindamasi savo vyru C. Deanu.
„Turiu sveikatos problemų, į kurias tiesiog nekreipiau dėmesio“, – tada sakė ji.
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