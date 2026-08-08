Kasmetinis technomuzikos renginys Ciuriche pritraukė šimtus tūkstančių dalyvių

Ši šventė, laikoma didžiausia pasaulyje technomuzikos eisena, vyko taikant sugriežtintas saugumo priemones, praėjus dviem savaitėms po islamistų išpuolio Berlyno „Pride“ renginyje.
Vadovaudamiesi šūkiu „Kartu judame“, didžėjai linksmino šokėjus iš 9 scenų ir 30 judančių sunkvežimių, pranešė naujienų agentūra „Keystone-SDA“,
Kadangi temperatūra viršijo 30 laipsnių Celsijaus, o saulė švietė visą dieną, maršrute buvo įrengti du didžiuliai dušai svečiams atsigaivinti.
Įėjimas į „Street Parade“ nemokamas, tačiau už paslaugas reikėjo mokėti.
Svetainė „Blick“ pranešė, kad pusės litro alaus skardinė kainavo 9,50 Šveicarijos frankų (apie 10 Eurų). Apyrankė, suteikianti teisę neribotai naudotis tualetais, kainavo 10 Šveicarijos frankų.
Policijos atstovės teigimu, reaguodamos į išpuolį Berlyne, renginio išvakarėse valdžios institucijos atliko išsamius rizikos vertinimus, o saugumo pajėgos buvo pasirengusios reaguoti, pranešė transliuotojas SRF. Barjerai, neleidžiantys transporto priemonėms įvažiuoti į festivalio teritoriją, jau seniai buvo saugumo plano dalis.
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