Katinėlį įamžino monetoje

Vienoje monetos pusėje pavaizduotas pagrindinis filmo herojus – katinas, o kitoje – visi penki pagrindiniai personažai.
Pranešama, kad sidabrinę kolekcinę monetą bus galima įsigyti interneto svetainėje nuo gruodžio 10-osios vidurdienio.
Monetos kaina – 77 eurai, vienam pirkėjui bus galima įsigyti ne daugiau kaip 3 monetas. Bendras jų tiražas – 6 tūkst. vienetų.
Monetas nukaldino Nyderlandų karališkoji monetų kalykla.
„Potvynis“ yra pirmasis latvių filmas, laimėjęs ne tik „Oskarą“, bet ir daugiau kino apdovanojimų, tarp jų – „Auksinį gaublį“ ir „Cezarį“.
Tai 3D animacinis filmas, pasakojantis apie katiną individualistą, kuris, prasidėjus pasauliniam potvyniui, yra priverstas palikti namus ir kartu su keliais kitais gyvūnais ieškoti prieglobsčio mažoje valtelėje.
Norėdamas išgyventi naujame pasaulyje, kuriame nebėra žmonių, katinas priverstas keisti savo įpročius ir išmokti bendradarbiauti su šunimi, kapibara, lemūru ir paukščiu.
