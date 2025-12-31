Tarsi lydimas prakeiksmo
Nors pokalbis su Rimvydu prasideda gana proziškai, nepaneigsi, kad užsitęsusiu pasisėdėjimu ant klozeto vainikuojama organizmo reakcija į maistą, higieną, gal kartais tiesiog į pasikeitusią rutiną – vieni dažniausių sveikatos sutrikimų, su kuriais susiduria daugelis keliautojų.
„Žinoma, ir pats esu patyręs labai daug įvairiausių atvejų, vienu metu net maniau, kad turiu kelionių į egzotiškus kraštus prakeiksmą. Tai Afrikoje, tai Azijoje vis pasigaudavau ką nors, apie ką pasakodavo ir kiti keliautojai. Turbūt kaip kokiam ekspertui reikėjo išbandyti ir patirti viską“, – šypteli Makalius.
Be abejo, šiame patirčių sąraše rikiuojasi peršalimai ir pamokos, kaip greitai galima susirgti nuo staigių temperatūrų pokyčių, įvairūs susižeidimai, vabzdžių įkandimai, po kurių niežulys nepraeina net du ar tris mėnesius. Būnant kalnuose keliautojui teko patirti ir rimtą galvos svaigulį, kuris dideliame aukštyje patiriamas dėl deguonies trūkumo.
„Visa tai turbūt, kaip ir kitiems keliautojams, ilgainiui padėjo susidėlioti tobulą kelionių vaistinėlę, kurią gali prisitaikyti būtent pagal tai, kas tau iš patirties dažniausiai nutinka“, – sako pašnekovas.
Neatsiejamas palydovas
Ši vaistinėlė visada sukrauta ir po ranka, tad nesvarbu, ar R. Širvinskas išvyksta dviem ar 22 dienoms, keliauja užsienin ar po Lietuvą, ji užima savo garbingą vietą lagamine. Kaip pastebi pats keliautojas, vienintelis rūpestis – kartkartėmis profilaktiškai peržiūrėti jos turinį ir prireikus pasipildyti atsargas, taip pat pasitikrinti, ar nepasibaigęs kokių nors preparatų galiojimo laikas.
„Ir šiuo metu matau, kad toji mano vaistinėlė jau padidėjo iki trijų, nes į vieną viskas tiesiog nebetelpa. Bagažas tikrai didelis ir sveria, bet žymiai ramiau jaučiuosi žinodamas, kad sunegalavus nereikės bėgti į vietinę vaistinę ir bandyti aiškinti, kas čia man nutiko. Juk ir Lietuvoje kokiame nors kurorte sekmadienį gali taip atsitikti, kad nedirbs vaistinės“, – pripažįsta Rimvydas.
Tad be kokių dalykų Makalius niekada nekelia kojos iš namų? Be abejo, patyrusio keliautojo vaistinėlėje visada bus galima rasti pagrindinį daugeliui įprastą komplektą: visokiausių dydžių ir tipų pleistrų, įskaitant ir malšinančius skausmą, tvarsčių, dezinfekcinių priemonių, medikamentų nuo peršalimo ligų, skausmo, virškinimo sutrikimų, viduriavimo.
Atsarga gėdos nedaro
Nuo šienligės ir padidėjusio skrandžio rūgštingumo kenčiančiam vyrui būtini būtent šiems negalavimams skirti medikamentai. Keliautojas visada turi ir kitų specifinių priemonių, pavyzdžiui, gerųjų bakterijų, preparatų dehidratacijai mažinti, taip pat – vaistų nuo supimo. Jie gali praversti ne tik judant vandeniu, bet ir važiuojant vingriais kalnų keliukais.
„Be to, visada vežiojuosi termometrą ir turiu COVID-19 testą. Visiems rekomenduoju jį įsidėti, nes sunegalavę kelionėje jausitės ramiau, žinodami, kas jums yra“, – neabejoja R. Širvinskas.
Keliautojas atskleidžia, kad labai svarbiai, ilgai truksiančiai išvykai pradeda ruoštis gerokai iš anksto.
„Jau paskutinę savaitę vengiu didelių renginių, viešų susibūrimų, ypač žiemą. Nors COVID-19 pandemija baigėsi, bet tai nereiškia, kad mums nebegresia kokie nors virusai. Neretai skrisdamas į priekį netgi dėviu kaukę. Gal kas nors keistai pasižiūri, bet išties ir pats matau, kad nemažai žmonių taip bando saugotis, kad nesusigadintų savo įspūdžių ir patirčių kelionėje. Juk atostogos būna tik kartą ar du per metus“, – sako pašnekovas.
Kai saulė – visai kitokia
Atskiras skyrelis vaistinėlėje skirtas kasdieniams maisto papildams ir vitaminams. Kadangi keliauja daug, vyras nenori pertraukti šios savo rutinos.
„Beje, kuo toliau, tuo tų sveikatos sutrikimų ar kokių nors ligų kelionėse pasitaiko rečiau. Gal tiesiog jau išmokau keliauti, – svarsto pašnekovas. – Tačiau vis tiek jaučiuosi gerokai ramiau, kai turiu savo vaistinėlę. Kad ir kas atsitiktų, žinau, kad bent jau pirmąją pagalbą sau visada turiu.“
Be abejo, nė viena kelionė į šiltuosius kraštus neapsieina be saulės apsaugos priemonių. Nors, kaip sako Makalius, tai gal labiau kosmetinė tema, tačiau ji taip pat labai susijusi su keliautojų savijautos reikalais.
„Savo kosmetinėje visada turiu apsauginį SPF50 kremą. Esu linkęs labiau pasaugoti tiek savo veidą, tiek kūną, nors tam tikruose kraštuose, pavyzdžiui, Maldyvuose, kad ir kiek kartų tepčiausi net ir stipriausias apsaugines priemones, vis tiek nudegu, nes saulė ten labai kaitri ir visiškai kitokia nei pas mus Europoje. Todėl mano kosmetinėje taip pat keliauja ne tik drėkinamasis kremas po nudegimo, bet ir pirmajai pagalbai skirtos vėsinančios pantenolio putos“, – atskleidžia R. Širvinskas.
Nebedžiugina ir delfinai
Lydėdami savo keliautojus Maldyvuose, Tailande ar kitose panašiose šalyse, Makaliaus kelionių agentūros atstovai taip pat nuolat įspėja, kaip svarbu saugotis klastingų spindulių.
„Visada primename: čia ne Lietuva, netgi ne Europa. Nenusvilkite, nesusigadinkite atostogų. Gal kartais žmonėms ir atrodo, kad mes su jais elgiamės kaip su mažais vaikais, bet kiekvienoje grupėje atsiranda tokių, kurie vėliau sako: „Nepagalvojome, netikėjome.“ Labiausiai gaila, kad taip žmonės apkartina savo atostogas, nes jau pirmą dieną nusvilę nebenori vykti į jokias ekskursijas lauke, o tai būna ir įspūdingos iškylos ant vandens, pavyzdžiui, delfinų stebėjimas ir pan. Žinoma, menkas malonumas, kai dėl nudegimų negali normaliai išsimiegoti, o tai irgi turi didelės įtakos atostogų kokybei“, – įžvalgomis dalijasi pašnekovas.
Keliaudamas lėčiau supratau, kad dėl to jaučiuosi geriau. Tada ir pačios kelionės patirtys yra kur kas geresnės.
Kelionių ekspertas pataria pamažu pratintis ne tik prie saulės, bet ir prie kondicionierių. „Pirmą naktį gal ir bus karšta, bet neatsikelsite skaudančia gerkle ar net turėdami temperatūros. Tiesa, atostogos yra atostogos, galvai – irgi, atsipalaiduoji, nebesirūpini savimi taip stipriai, kaip tai darytum būdamas Lietuvoje. Tikriausiai kartais keliautojams reikia leisti patiems pasimokyti iš savo klaidų“, – svarsto pašnekovas.
Paruošti namų darbus
Nors savos klaidos skaudžiausios, tačiau būtent asmeninė patirtis yra paveikiausia, geriausiai mus mokanti keliauti saugiau ir atsakingiau, pripažįsta Makalius.
Galiausiai ir patys kelionių organizatoriai nesiūlo žmonėms užmirštų planetos kampelių, keliaujama ten, kur jau išvystytas turizmas ir mažiau pavojų. Tie, kurie renkasi nišines kryptis, gali apsiginkluoti gausybe informacijos tiek apie galimas rizikas, tiek pasirūpinti atitinkamomis prevencinėmis priemonėmis, kaip, pavyzdžiui, skiepai.
„Galiu patvirtinti, kad lietuviai – atsakingi keliautojai. Jie pasiruošę, informuoti ir man dėl to labai džiugu. Viskas ateina su patirtimi. Dabar jau daugelis yra kur nors skridę, keliavę, o ir visokiausių patarimų apie keliones yra žymiai daugiau nei prieš 20 metų. Tai jau nebėra didelė svajonė, kurią reikia pasiekti, bet vienas būtinų komfortiško gyvenimo dalykų, žinoma, kiek tai įmanoma finansiškai“, – sako pašnekovas.
Atostogų laikas – vertybė
Makalius taip pat pastebi, kad užsienyje viešintys tautiečiai vis drąsiau kreipiasi ir vietos medikų pagalbos.
„Man pačiam tai teko daryti taip pat daugybę kartų ir patirtis – tik pati geriausia. Dažniausiai draudimo bendrovės turistus siunčia į privačias gydymo įstaigas. Ten nereikės laukti eilėse ir medikai padarys viską, kas priklauso. Taip, iš pradžių greičiausiai reikės susimokėti už viską pačiam ir žymiai brangiau, bet paskui tas išlaidas kompensuos, nes sunegalavai kelionės metu. Todėl kelionių draudimą būtina turėti visada, be jo niekada niekur nekeliu kojos. Man tai yra tikrai daugybę kartų pasiteisinęs dalykas, ypač kai susiję su sveikata“, – tikina keliautojas.
Kaip sako Makalius, galimybė kreiptis profesionalios medicinos pagalbos patyrus rimtesnių negalavimų nuteikia ramiau psichologiškai.
„Žmogus turi teisę pasinaudoti savo draudimu, kad kuo greičiau pasijustų geriau. Tai ne ta situacija, kai esi namuose, kur galbūt gali išlaukti. Atostogų laikas yra trumpas ir brangus, negi norite tas kelias atostogų dienas pragulėti?“ – retoriškai klausia pašnekovas.
Neprarasti savisaugos instinkto
Kelionių ekspertas taip pat primena: visur ir visada paisykite higienos. „Kelionėse labai dažnai plaunu rankas, o jei tokios galimybės nėra – dezinfekuoju. Nežinau, kiek tai man padeda, bet net pusantrų metų visiškai nesirgau, o keliavau labai daug, daugiau negu 100 kartų skridau lėktuvu“, – įvardija pašnekovas.
Jei kuriose nors šalyse nepatariama gerti vandens iš čiaupo, rekomendacijų svarbu laikytis, bet vis dėlto nebūtina pulti į kraštutinumus, linkęs manyti Rimvydas.
„Kai žmonės atsisako netgi ledukų kokteiliuose, man atrodo, kad tai jau perdėtas reikalas, nes daugelyje viešbučių tie ledukai gaminami iš geriamojo ir filtruoto vandens“, – pastebi pašnekovas.
Pagrindinis Makaliaus patarimas visiems keliautojams – tiesiog nepamesti galvos, nedaryti to, ko nedarytumėte būdami namuose.
„Pradėkite gyventi atostogų ritmu lėtai, pamažu ir kartu nepraraskite savisaugos instinkto. Neribokite miego, nes tai labai svarbus dalykas. Miego metu mūsų organizmas atgauna jėgas ir pasirūpina didesne apsauga. Šis supratimas taip pat atėjo su metais, kai pradėjau daugiau miegoti. Apskritai keliaudamas lėčiau supratau, kaip dėl to jaučiuosi geriau. Tada ir kelionės patirtys yra kur kas geresnės“, – neleidžia abejoti R. Širvinskas.
