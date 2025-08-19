„Ketamino karalienė“ pripažins kaltę dėl „Draugų žvaigždę“ pražudžiusių vaistų

42-ejų metų Jasveen Sangha pripažins kaltę pagal kelis jai pareikštus kaltinimus, įskaitant kaltinimą dėl ketamino platinimo, mirusiosios kino ir televizijos žvaigždės atveju pasibaigusio mirtimi ar sunkiu kūno sužalojimu.
Dvigubą JAV ir Didžiosios Britanijos pilietybę turinti moteris oficialiai kaltę pripažinti turėtų artimiausiomis savaitėmis. Nuo 2024 m. rugpjūčio ji yra laikoma areštinėje.
J. Sangha taps penktuoju asmeniu, kuris prisipažins prisidėjęs prie visų mylimo aktoriaus, dešimtmečius atvirai kovojusio su priklausomybe nuo narkotinių medžiagų, mirties.
54-erių M. Perry'is 2023 m. spalį buvo rastas negyvas savo namų Los Andžele sūkurinėje vonioje.
Skrodimo metu jo organizme aptikus didelį kiekį ketamino, kuris naudojamas skausmui malšinti, buvo pradėtas baudžiamasis tyrimas.
Praėjusį mėnesį daktaras Salvadoras Plasencia pripažino savo kaltę dėl to, kad likus kelioms savaitėms iki M. Perry'io mirties keturis kartus parūpino jam ketamino.
Kad rengė sąmokslą tiekti ketaminą M. Perry'iui, pernai prisipažino ir gydytojas Markas Chavezas.
Teigiama, kad S. Plasencia iš M. Chavezo pirko ketaminą ir su dideliu antkainiu pardavė jį amerikiečių ir kanadiečių pilietybę turėjusiam aktoriui.
„Įdomu, kiek šis silpnaprotis sumokės“, – vienoje trumpojoje žinutėje rašė S. Plasencia.
Susitarime dėl kaltės pripažinimo nurodoma, kad J. Sangha kartu su tarpininku Eriku Flemingu M. Perry'io asmeniniam asistentui Kennethui Iwamasai pardavė 51 buteliuką ketamino.
Nurodoma, kad K. Iwamasa suleido M. Perry'iui keletą J. Sanghos parūpinto ketamino injekcijų – trys iš jų buvo suleistos 2023 m. spalio 28 d. Po jų aktorius mirė.
Teisingumo departamento teigimu, išgirdusi sužinojusi apie staigią M. Perry'io mirtį, J. Sangha bandė nuslėpti savo pėdsakus.
„Ištrink visas žinutes“, – E. Flemingui nurodė ji.
Pasak Teisingumo departamento, atlikdami kratą J. Sanghos namuose tyrėjai rado metamfetamino, ketamino, ekstazio, kokaino ir padirbtų preparato „Xanax“ tablečių, taip pat pinigų skaičiavimo aparatą, svarstykles, belaidžio ryšio signalų aptikimo prietaisų ir paslėptų kamerų.
„Dažniausiai blaivus“
J. Sangha turėtų pripažinti kaltę pagal vieną kaltinimą dėl patalpų, kuriose rasta narkotikų, išlaikymo, tris kaltinimus dėl ketamino platinimo ir vieną kaltinimą dėl ketamino platinimo, pasibaigusio mirtimi ar sunkiu kūno sužalojimu.
Jei būtų nuteista, jai grėstų dešimtys metų už grotų.
Tikimasi, kad kiti asmenys, dalyvavę aprūpinant M. Perry'į narkotikais, savo likimus teisme sužinos artimiausiais mėnesiais.
M. Perry'is ketaminą vartojo su gydytojų priežiūra depresijai gydyti.
Tačiau prokurorai teigia, kad prieš mirtį jis tapo priklausomas nuo šios medžiagos, kuri taip pat turi psichodelinių savybių ir yra populiarus vakarėlių narkotikas.
Serialas „Draugai“, kuriame vaizduojamas šešių niujorkiečių gyvenimas, jiems bandant nepasiklysti pilnametystės, meilės ir karjeros labirintuose, pritraukė daugybę žiūrovų, o pirmiau nežinomi jo aktoriai tapo pirmo ryškumo žvaigždėmis.
Seriale atliktas sarkastiškojo nebrendylos Čandlerio vaidmuo M. Perry'iui sukrovė pasakiškus turtus, tačiau aktoriui teko slėpti kovą su priklausomybe nuo skausmą malšinančių vaistų ir alkoholio.
2018 m. jam nuo narkotikų vartojimo trūko žarna ir buvo atliktos kelios operacijos.
2022 m. pasirodžiusiuose memuaruose „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ („Draugai, meilužiai ir didelis baisus dalykas“) M. Perry'is rašė, kad detoksikaciją atlikinėjo dešimtis kartų.
„Nuo 2001 m. dažniausiai būnu blaivus, – rašė jis, – nors yra buvę maždaug šešiasdešimt ar septyniasdešimt nedidelių nelaimingų nutikimų.“
