Kovotojo Raimondo Avlasevičiaus šeimoje – džiaugsmas: dar niekad nebuvau toks laimingas

2025-12-09 18:36
Brigita Juodelytė

Kovotojo Raimondo Avlasevičiaus namuose praėjusios savaitės pabaigoje įsivyravo ypatingas šurmulys ir didžiulis džiaugsmas. Gruodžio 5-ąją sportininkas tapo tėčiu.

Ramondas Avlasevičius Ramondas Avlasevičius

Džiugia žinia vyras pasidalijo savo „Instagram“ istorijoje, kupinoje emocijų ir šilumos. 

„14:40 tapau tėčiu, jausmas neapsakomas. Negaliu, kaip myliu @galinyt“, – rašė ką tik tėvystės džiaugsmą patyręs R. Avlasevičius, padėkojęs savo žmonai už didžiausią gyvenimo laimę.

Ekrano nuotr.

Praėjus kelioms dienoms, gruodžio 9-ąją, kovotojas pasidalijo dar intymesnėmis akimirkomis – keliomis nuotraukomis, atspindinčiomis pirmuosius brangius šeimos momentus: pirmąsias akimirkas ligoninėje su ką tik gimusia dukrele, kelionę namo ir jaukų mažylės miegą namuose.

Prie nuotraukų R. Avlasevičius parašė žodžius, kurie nepaliko abejingų: „Nuo gruodžio 5 d. nežinau nei kuri šiandien diena, nei kelinta valanda, žinau tik tiek, kad dar niekad nebuvau toks laimingas. Ačiū, Neringa.“


A post shared by Raimondas “BELLY” Avlasevičius (@raimisav)

Šie žodžiai atskleidžia ne tik pirmojo tėvystės laikotarpio chaosą, bet ir beribį džiaugsmą, užplūdusį sportininką.

Gerbėjai socialiniuose tinkluose plūstelėjo sveikinimais, linkėdami mažylei sveikatos, o tėvams – neišblėstančio džiaugsmo, ramių naktų ir gražių akimirkų kartu.

Akivaizdu, kad R. Avlasevičiaus šeimoje prasidėjo naujas, ypatingas gyvenimo etapas, kupinas meilės, šypsenų ir mažų stebuklų.

