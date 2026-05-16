Lietuva sudrebino „Eurovizijos“ finalą: po Lion Ceccah pasirodymo arena tiesiog ūžė

Skirtingai nei repeticijose ar pusfinalyje, finalinis pasirodymas skambėjo gerokai stipriau ir užtikrinčiau. Lion Ceccah vokalas buvo stabilesnis, emocija – dar ryškesnė, o visa sceninė atmosfera atrodė maksimaliai išgryninta. Publika arenoje į kiekvieną kulminaciją reagavo garsiais šūksniais ir ovacijomis, o pasirodymo pabaigoje salė tiesiog ūžė.
Didelį įspūdį paliko ir vizualinė pasirodymo pusė. Tamsi estetika, dramatiškas apšvietimas bei teatrališki sceniniai sprendimai kūrė beveik kino filmo vertą atmosferą. Kamera itin tiksliai perteikė emociją, o pats numeris atrodė vientisas ir profesionaliai sustyguotas nuo pirmų sekundžių iki paskutinio kadro.
Socialiniuose tinkluose po Lietuvos pasirodymo iškart pasipylė komentarai, kuriuose žiūrovai gyrė ne tik vokalą, bet ir stipriai išaugusią pasirodymo energiją. Daugelis internautų pastebėjo, kad finale Lion Ceccah atrodė kur kas labiau susikaupęs ir pasitikintis savimi nei ankstesniuose etapuose.
Kol kas sunku prognozuoti, kokią vietą Lietuvai skirs Europa, tačiau viena aišku jau dabar – šį vakarą Lietuvos pasirodymas tikrai neliko nepastebėtas.
