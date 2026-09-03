„Lietuvos balse’’ dalyvavusi Auksė Vyšniauskaitė pristato naują dainą „Gėlės“

„Gėlės“ – jautrus ir emocionalus kūrinys apie santykius, jausmus ir tai, kaip laikui bėgant gali pasikeisti tai, kas kadaise atrodė gyva ir gražu. Dainoje gėlės tampa simboliu neišsakytoms mintims.
„Gal tu nepastebėjai, kaip nuvyto gėlės“, – skamba dainos priedainyje ir tampa viena pagrindinių kūrinio minčių.
Kūrinį prodiusavo Kasparas Barisas, o dainos istoriją žodžiais perteikė Auksė Vyšniauskaitė ir Deimantas Tumas.
Auksė muzika domisi nuo mažens, o Lietuvos klausytojams tapo pažįstama dalyvaudama televizijos muzikiniame projekte „Lietuvos balsas “. Po pasirodymo projekte atlikėja toliau kuria savo muziką, leidžia naujus kūrinius ir formuoja savitą skambesį.
Naujasis singlas „Gėlės“ žymi dar vieną Auksės muzikinės kelionės etapą. Kūrinys skirtas tiems, kurie yra patyrę santykių pokyčius, praradimą ar tą tylų suvokimą, kad kažkas gražaus jau pradėjo nykti.
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