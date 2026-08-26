Liūdnai pagarsėję broliai buvo priversti atskleisti gėdingą tiesą: viskas netikra

Liepos viduryje broliai buvo sulaikyti Majamyje (JAV), Jungtinei Karalystei (JK) siekiant jų ekstradicijos dėl naujų kaltinimų išžaginimu, prekyba žmonėmis sekso vergovės tikslais ir užpuolimu.
Savo ruožtu liūdnai pagarsėjusių brolių advokatai atskleidė, kad jų ekstravagantiškas turto demonstravimas tėra gudrybė.
Teisininkai teigė, kad socialiniuose tinkluose sukurtas prašmatnaus gyvenimo įvaizdis tebuvo „teatrališka“ ir pigi apgaulė, siekiant pagerinti savo, kaip itin turtingų pleibojų, įvaizdį, rašo „New York Post“.
Socialiniuose tinkluose broliai dažnai rodo prabangius automobilius – 2,1 mln. dolerių vertės „Aston Martin“ ir porą „Bugatti“ sportinių automobilių, kurių bendra vertė siekia 12 mln. dolerių. Vis dėlto, anot teisininkų, visi trys automobiliai tebuvo išnuomoti rekvizitai.
Dokumentuose teigiama, kad 50 mln. dolerių vertės superjachta, kurios jie nevengė demonstruoti, taip pat nepriklauso Tate'ams. Aiškinama, kad jie gavo užmokestį už laivo reklamą socialinėje medijoje.
Anot advokatų, visą tai buvo paviešinta tik tam, kad būtų paneigta, jog broliai yra tokie turtingi, kad juos paleidus kiltų rizika, jog jie pabėgs.
Teisininkų komanda pripažino, kad brolių įrašų nereikėtų vertinti rimtai, nes jie yra akivaizdi satyra, kuria bandoma apgauti sekėjus ir taip užsidirbti pinigų.
„Kuo įrašas neįprastesnis, tuo didesnė tikimybė, kad jis pritrauks peržiūrų ir patiktukų, o tai savo ruožtu generuos pajamas“, – teigė advokatai.
Primename, kad brolius Tate'us liepos 18 d. sulaikė JAV maršalai. JK prokurorai sieks brolių ekstradicijos dėl kaltinimų, jog jie 2010–2017 metais žagino moteris ir užsiėmė prekyba žmonėmis. JK pareigūnai pranešė, kad broliams Tate'ams iš viso pateikti 59 kaltinimai – 42 Andrew ir 17 Tristanui.
A. Tate'as yra vienas žymiausių vadinamojo „vyrosferos“ bendruomenių tinklo, kurio daugelis narių veikia internete ir daugiausia dėmesio skiria toksiškam vyriškumui, antifeminizmui bei saviugdai, propaguotojų.
Pastaraisiais metais Tate'ai gyveno Rumunijoje, tačiau praėjusiais metais jiems buvo leista išvykti iš šalies ir jie privačiu lėktuvu išskrido į Floridą.
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