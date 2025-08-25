Londone praūžė garsusis Noting Hilo karnavalas

Noting Hilo karnavalas laikomas viena didžiausių gatvės švenčių Europoje ir yra rengiamas nuo šeštojo dešimtmečio pabaigos. Jį sugalvojo imigrantai iš Karibų.
Sekmadienį Londono gatvėmis traukė jaunieji šokėjai, o pirmadienį savo gebėjimus demonstravo suaugusieji. BBC vertinimu, per abi karnavalo dienas gatvėse linksminosi iki 2 mln. dalyvių ir smalsuolių.
Karnavalą lydėjo afrokaribų tradicijoje įsišaknijusios kalipso ir soca muzikos garsai.
Kaip ir kasmet, neišvengta sulaikymų, pranešė Skotland Jardas. Vien tik pirmąją dieną sulaikyta dešimtys ginklų ar narkotikų turėjusių, tai pat pareigūnus puldinėjusių žmonių.
Pernai per Noting Hilo karnavalą žuvo du žmonės, įskaitant 32 metų moterį, kuri atėjo į šventę su trejų metukų dukrele ir pateko tarp peiliais besišvaistančių asmenų.
Naujausi komentarai