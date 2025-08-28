 Manto ir Gelminės Stonkų medaus mėnuo – tarsi iš romantinio filmo

Manto ir Gelminės Stonkų medaus mėnuo – tarsi iš romantinio filmo

2025-08-28 13:39
LNK inf.

Rugpjūčio 22-ąją Vilniuje suskambo meilės priesaikos – komikas Mantas Stonkus ir aktorė Gelminė Glemžaitė ištarė vienas kitam amžiną „taip“. Siautulingai šventei pasibaigus, jaunavedžiai iškeliavo į povestuvinę kelionę, primenančią romantišką filmą.

Manto ir Gelminės Stonkų medaus mėnuo – tarsi iš romantinio filmo
Manto ir Gelminės Stonkų medaus mėnuo – tarsi iš romantinio filmo / Asmeninio archyvo nuotr.

Vos tik atšventę vestuves artimiausiųjų rate, Mantas ir Gelminė iškart leidosi į kelionę. Kurį laiką pora slėpė povestuvinės kelionės kryptį, bet paaiškėjo, jog romantiškam medaus mėnesiui jie pasirinko Portugaliją.

G. Glemžaitės-Stonkės pasidalyti kelionės kadrai primena tikrą pasaką. Nuotraukų karuselėje atsiveria kalvoti vynuogynai, arklidės, gurmaniškos vakarienės akimirkos ir pro langus matomi įspūdingi gamtos peizažai. Viename iš kadrų – jauki terasa, kur gyva muzika skamba kontraboso ir mandolinos garsais.

Tačiau gražiausias akcentas – šypsenomis spindintys Gelminė ir Mantas, įamžinti kartu asmenukėje.

LNK.LT primena, jog Mantas ir Gelminė vienas kitam „taip“ tarė „Lėlės“ teatre sostinėje. Į tuoktuvių ceremoniją rinkosi garsenybių desantas: televizijos laidų vedėjas Rolandas Mackevičius su žmona Ieva, komikas Mantas Katleris su žmona Aiste, režisierė Marija Kavtaradzė, komikė Vita Žiba, stiliaus žinovas Paulius Stumbra su žmona Austėja, turinio kūrėja Agnė Kulitaitė bei kiti žinomi veidai.

55
Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė
Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Šventei buvo pasirinktas juodos spalvos aprangos kodas – svečiai atvyko vilkėdami elegantiškus juodus derinius, kurie suteikė šventei elegancijos.

Po tuoktuvių Gelminė nusprendė pasilikti mergautinę pavardę ir nuo šiol vadinsis Glemžaite-Stonke.

Šiame straipsnyje:
Mantas Stonkus
Gelminė Glemžaitė
Stonkai
vestuvės
medaus mėnuo

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų