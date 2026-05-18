Martynas Tyla apie šių metų „Euroviziją“: tiek blogų pasirodymų nesu matęs

Remiantis lažybininkų prognozėmis, Suomija yra aiški favoritė nugalėti 2026-ųjų „Eurovizijoje“ – duodama net 43 proc. tikimybė. Šaliai su daina „Liekinheitin“ atstovauja smuikininkė Linda Lampenius ir atlikėjas Pete Parkkonen.
Pasak Martyno Tylos, net ir favoritai šiemet yra silpni – tai suteikia daug šansų lietuviui Lion Ceccah.
„Tiek daug blogų pasirodymų nesu matęs, taigi mums yra daug šansų. Kaip visada, Lietuva bus kažkur aukštai – neverta spėlioti, ar bus penkta vieta, ar šešta“, – laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ kalbėjo Martynas Tyla.
Jo nuomone, konkurso favoritai neverti tokio įvertinimo.
„Atsakykite man, ar kas nors ką nors suprato, apie ką suomiai dainuoja?“ – retoriškai klausė M. Tyla.
Prodiuseris pastebėjo, kad suomių smuikininkei konkursas padarė išimtį – įprastai visi instrumentai čia įrašyti. Visgi Linda Lampenius „Eurovizijos“ scenoje grojo gyvai.
„Kodėl jai buvo leista groti gyvai? Kitais metais kažkas gal atsiveš didžiulę arfą ir gros gyvai!“ – stebėjosi jis.
Paklaustas, kaip vertina lažybų kontorų prognozes dėl suomių pergalės, Martynas Tyla vylėsi, kad jos nepasitvirtins.
„Ačiū Dievui, pastaraisiais metais prognozės ne visada pasitvirtina. Tikiu, kad ir dabar nepasitvirtins“, – laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ kalbėjo Martynas Tyla.
LNK.LT primena, kad „Eurovizijos“ organizatoriai suomių pasirodymui padarė išimtį – leido scenoje groti gyvai. Tai sukėlė nemažai diskusijų – kodėl buvo padaryta tokia išimtis iš ilgus metus galiojusios taisyklės?
Po klausimų, pateiktų „Eurovizijos“ organizatoriams, organizacija paskelbė oficialų komentarą, leidžiantį manyti, kad „Eurovizijos“ taisyklės dėl gyvai atliekamų instrumentų gali būti lankstesnės, nei iki šiol buvo manoma.
Skelbiama, kad Suomijos transliuotojas „Yle“ šį sezoną pateikė prašymą leisti smuikininkei Linda Lampenius gyvai atlikti dalį smuiko partijos scenoje kartu su dainininku Pete Parkkonen.
Sprendimas sulaukė dar daugiau dėmesio todėl, kad panašūs kitų šalių prašymai buvo atmesti. Šveicarijos atstovei nebuvo leista gyvai atlikti elektrinės gitaros partijos, o Liuksemburgo atstovė taip pat patvirtino negavusi leidimo savo pasirodymo metu gyvai groti smuiku.
Savo komentare EBU paaiškino, kad Suomijos prašymas buvo patvirtintas remiantis konkrečia 2026 metų „Eurovizijos“ taisyklių išimtimi.
„Po glaudžių diskusijų su ORF patvirtinome prieš kelis mėnesius „Yle“ pateiktą prašymą leisti dalį smuiko solo Suomijos pasirodyme gyvai perduoti per mikrofoną. Šis sprendimas atitinka 2026 metų „Eurovizijos“ taisykles, kurios numato, kad išimtiniais atvejais gyvas instrumentų garsas gali būti leidžiamas, jei tai pagrindžiama meniniais sumetimais“, – teigė Europos transliuotojų sąjunga.
Organizacija taip pat pabrėžė, kad kiekvienas prašymas vertinamas individualiai, o galutinis sprendimas priimamas tik po repeticijų, kai prodiuseriai įvertina, ar gyvas atlikimas tinkamai veikia tiek menine, tiek technine prasme televizinei transliacijai.
