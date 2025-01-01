Mirė filmo „Kaukė“ žvaigždė Peteris Greene'as

P. Greene'as buvo rastas negyvas savo bute Niujorke penktadienį, rašo „Sky News“. Tai patvirtino jo vadybininkas Greggas Edwardsas. Mirties priežastis kol kas neatskleista.
„Vienas didžiausių mūsų kartos aktorių. Jis buvo geros širdies. Man jo trūks. Jis buvo puikus draugas“, – leidiniui „New York Post“ sakė G. Edwardsas.
P. Greene'as 1994 m. atliko Zedo vaidmenį Quentino Tarantino filme „Bulvarinis skaitalas“.
Tais pačiais metais jis taip pat vaidino piktadarį Dorianą filme „Kaukė“.
Be antraplanių vaidmenų, P. Greene'as vaidino 1993 m. filme „Clean, Shaven“, kuriame jis įkūnijo šizofrenija sergantį vyrą, įtariamą žmogžudyste.
Jis taip pat prisimenamas už vaidmenį filme „Išbandymų diena“ (2001 m.) kartu su Denzeliu Washingtonu. P. Greene'as taip pat pasirodė seriale „Įprasti įtariamieji“ (1995 m.).
