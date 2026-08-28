Mirė Norvegijos karalius Haraldas V: kas vyks toliau

Štai pagrindiniai sosto perėmimo žingsniai, numatyti šalies Konstitucijoje ir protokole.
Sosto įpėdinis, 53 metų Haakonas (Hokonas), tėvo ligos metu ėjęs regento pareigas, automatiškai tapo karaliumi.
Jis jau sušaukė vyriausybę į susitikimą rūmuose, kad oficialiai informuotų apie monarcho mirtį.
Tuomet jis paskelbė, kad renkasi karaliaus Haakono VIII vardą ir tęsia tradiciją su šūkiu, pasirinkęs jį tokį patį, kokį jo tėvas, senelis ir prosenelis: „Viskas Norvegijai“.
Artimiausiomis dienomis Haakonas VIII duos priesaiką parlamente. Pagal Konstituciją jis privalo ištarti priesaiką: „Pažadu ir prisiekiu, kad valdysiu Norvegijos Karalystę pagal Konstituciją ir įstatymus. Tepadeda man Dievas, visagalis ir visažinis.“
1991 metais karalius Haraldas V priesaiką davė praėjus keturioms dienoms po savo tėvo, karaliaus Olavo V, mirties.
Haakono VIII dukra 22-ejų princesė Ingrid Alexandra (Ingrid Aleksandra) automatiškai tampa sosto įpėdine. Prireikus ji galės pavaduoti Haakoną VIII regento pareigose.
Karaliaus laidotuvių data kol kas neskelbiama. Jo tėvas, karalius Olavas V, buvo palaidotas 1991 metų sausio 30 dieną, praėjus 13 dienų po mirties.
Haakonas VIII, kaip ir jo tėvas bei senelis, gali pasirinkti palaiminti savo valdymą per ceremoniją Trondheimo katedroje, kurioje Norvegijos karaliai buvo karūnuojami 1814–1906 metais.
Karūnavimo ceremonijos buvo panaikintos 1908 metais, tačiau karalius Olavas 1958 metais įvedė įšventinimo tradiciją. Karalius Haraldas V ir karalienė Sonja buvo įšventinti 1991 metų birželio 23 dieną.
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