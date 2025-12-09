Monika Liu viešai prabilo apie skyrybas su Antanu Sadausku

Scenoje atlikėja prasitairė, kad šventės šiemet bus kitokios.
„Šiemet vėl teks pranešti tėvams, kad esu single (liet. vieniša)“, – su šypsena ir lengva ironija pasakė Monika.
Šiais žodžiais ji pirmą kartą viešai užsiminė, kad jos ir sužadėtinio, komiko Antano Sadausko, santykiai baigėsi.
„Po šio pasisakymo jos dainos tarsi įgavo dar daugiau prasmės, atrodė, kad Monika kalba apie asmeninį gyvenimą“, – naujienų portalui „Delfi“ komentavo koncerte lankęsis gerbėjas.
Kalbos apie poros išsiskyrimą sklandė jau kurį laiką. Pastaruoju metu jiedu nebebuvo matomi kartu nei renginiuose, nei socialinėje erdvėje, todėl gerbėjai ėmė svarstyti apie pokyčius jų santykiuose.
Santykiai vystėsi greitai
Žinia, kad Monika susitikinėja su jaunosios kartos komiku A. Sadausku, pasirodė dar 2024-ųjų vasarą. Nuo to laiko pora vis drąsiau rodėsi kartu, dalydavo interviu, o jų nuotraukos neretai puošdavo socialinių tinklų srautus.
2025-ųjų pradžioje jie kartu žengė ir raudonuoju „M.A.M.A.“ apdovanojimų kilimu. Vis dėlto tuomet Monika vengė atvirauti apie ant jos rankos sužibėjusį žiedą, nors kalbos apie sužadėtuves jau sklandė nuo ankstesnių metų pabaigos.
Tik vėliau pora oficialiai patvirtino žinią pozavę žurnalo „Žmonės“ viršeliui.
Šiandien, panašu, jųdviejų istorija pasiekė pabaigą – dainininkė pati patvirtino, kad šventes pasitiks vieniša.
