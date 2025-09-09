MTV apdovanojimuose pagerbtas Ozzy Osbourne'as

„Ačiū mano tėčiui, kuris pirmą kartą gyvenime vaidino šiame vaizdo klipe. Jis yra geriausias scenos partneris ir tėtis pasaulyje“, – teigė A. Grande.
Lady Gaga tapo dar viena ryškia nugalėtoja, geriausio atlikėjo kategorijoje aplenkusi tokius industrijos sunkiasvorius kaip „Bad Bunny“, Kendrickas Lamaras, Taylor Swift ir „The Weeknd“.
„Būti menininku – tai bandymas sujungti žmonių sielas visame pasaulyje. Būti menininku – tai disciplina, amatas, skirtas pasiekti kažkieno širdį, kurioje įleidžia šaknis, ir priminti jiems svajoti. Būti menininku – tai atsakomybė priversti publiką šypsotis, šokti, verkti ir atsipalaiduoti bet kuriuo momentu“, – šnekėjo Lady Gaga.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Apdovanojimuose netrūko nostalgijos. Scenoje pasirodė tokios ikonos kaip Ricky Martinas.
„Esu priklausomas nuo jūsų plojimų. Štai kodėl vis grįžtu. Tai jūs – ne tik čia, Amerikoje, bet ir visame pasaulyje. Labai ačiū, nes praėjo 40 metų ir mes vis dar čia“, – kalbėjo R. Martinas.
Pasirodymą dovanojo ir Mariah Carey.
„Negaliu patikėti, kad gausiu savo pirmąją statulėlę. Turiu tik vieną klausimą: ko gi, po galais, laukėte? Juokauju. Myliu jus, myliu jus, labai jus myliu, tai nuostabu“, – sakė M. Carey.
Net ir naujosios kartos atlikėjų, tokių kaip Doja Cat ir Tate McRae, pasirodymus įkvėpė devintasis ir dešimtasis dešimtmečiai. Vakaro metu buvo pagerbtas ir neseniai iškeliavęs britų roko legenda Ozzy Osbourne'as. Jam skirtą numerį atliko britų dainininkas Yungblud su legendine amerikiečių roko grupe „Aerosmith“.
Naujausi komentarai