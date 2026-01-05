Nerijus Trilikauskas-xKhen: šokis man leidžia būti bet kuo

Apie projektą ir savo patirtį jame kalbamės su Nerijumi Trilikausku-xKhen, kuris kartu su Nombeko Auguste ves šias šokių kovas.
– „Red Bull Dance Your Style“ – pasaulinis šokių projektas, pagaliau atkeliaujantis ir į Lietuvą. Ką Jums pačiam reiškia būti šio judėjimo dalimi?
– Man labai smagu matyti, kad šokiai Lietuvoje nepamiršti ir kad šis projektas gali tapti tikru gatvės šokių renesansu. Pamatysime daug naujų šokėjų, o būti to dalimi – tikrai WILD, kaip aš sakau, tikrai laukinė patirtis, nes šokiai ir nesiliaujantis plepėjimas užima itin svarbią mano gyvenimo dalį. Darau prielaidą, kad vesti šį projektą – likimas (juokiasi).
– Nerijau, Jūsų scenos partnerė – žavioji Nombeko Augustė. Ar iki šio projekto buvote su ja pažįstamas? Kaip sekėsi dirbti kaip vedėjų porai?
– Su Nombeko Auguste teko dirbti filmuojant EUROVIZIJA.LT. Ten tiesiogiai nebuvome pora – mano vaidmuo buvo kiek kitoks, bet jau tuomet buvo matyti, kad ji tikra šios srities profesionalė, ir dėl to ją labai gerbiu.
Dirbti poroje sekėsi puikiai – manau, vienas kitą puikiai papildome! Sunkiausia man turbūt buvo pasiekti jos lygį, kad neatrodyčiau kaip mėgėjas, nes ji dirbo tikrai profesionaliai.
– Kuo projektas „Red Bull Dance Your Style“ ypatingas ir kuo skiriasi nuo kitų šokių projektų?
– Tai pasaulinio lygio projektas, Lietuvoje vykstantis tokiu pačiu principu kaip užsienyje. Skirtumas toks, kad šokėjai čia ne tik konkuruoja vienas su kitu, bet ir turi mokėti improvizuoti pagal bet kokią muziką, kurią atrenka didžėjus. Ji gali būti bet kokia – nuo hiphopo iki klasikos, o šokėjai turi parodyti savo stilių kiekviename ritme.
Projekto nugalėtojas pelnys ne tik piniginį prizą, bet ir kelialapį į tarptautinį šokių konkursą Šveicarijoje.
– Kiek iš viso dalyvių dalyvauja projekte ir ką galite apie juos papasakoti?
– Jei neklystu, dalyvių yra 24, ir visi jie – tikri šokio entuziastai. Gatvės šokiai jiems daugiau nei pomėgis: šokdami jie įveikė kompleksus, rado gyvenimo meilę, pabėgo nuo blogų sprendimų. Tai žmonės, kurių gyvenimus šokis tiesiog pakeitė.
– Ar projekte matysime ir žinomų Lietuvos šokėjų?
– Taip, tarp jų bus Edgaras Kerpė, vienas žinomiausių šokėjų Lietuvoje. Jis yra „Lietuvos talentų“ nugalėtojas, šešis kartus IDO (angl. International Dance Organization) pasaulio čempionas ir visoje šalyje žinomas choreografas, dirbantis su garsiausiais šalies atlikėjais. Edgaras sako, kad projektas jam – galimybė parodyti savo energiją, stilių ir įkvėpti kitus.
– Kaip kiti dalyviai atrado šokį? Kokios jų istorijos?
– Jų istorijos labai skirtingos. Pavyzdžiui, Stefanija pradėjo nuo baleto, bet gatvės šokiai ją išgelbėjo nuo netinkamų draugų. Maksui šokiai siejasi su meile, nes juose sutiko savo gyvenimo partnerę. Igoris šokti pradėjo būdamas beveik pilnametis ir tai rodo, kad niekada nevėlu siekti savo svajonės. Gytį įkvėpė filmas „Step Up“, o Arnui ir Emilijai šokiai padėti pabėgti nuo sunkesnių gyvenimo momentų.
– Kas, Jūsų nuomone, šio projekto dalyviams svarbiausia?
– Svarbiausia – gebėti improvizuoti, būti laisviems ir išreikšti save čia ir dabar. Tai nėra tik konkurencija ar titulas, o proga parodyti savo stilių, pasitikėti savimi ir pasimėgauti šokiu.
– Ar jau greitai žiūrovai galės stebėti šį projektą?
– Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ TV3 televizijos eteryje pasirodys sausio pradžioje. Žiūrovai pamatys įspūdingų pasirodymų, daug energijos ir unikalių šokių talentų iš visos Lietuvos.
– Šokių kovų formatas paremtas improvizacija ir netikėtumu. Ar pats gyvenime labiau planuojate, ar pasikliaunate atsitiktinumais?
– Scenoje stengiuosi neimprovizuoti, nebent to reikalauja choreografija ar vaidybos elementai. Galiu susikurti veikėją ir visą pasirodymo laiką toks būti. Galiu būti bet kuo: juokdariu, blogiuku ar net girly flamboyant, kitaip sakant, labai mergaitišku ir ekstravagantišku berniuku.
Gyvenimas, manau, visada reikalauja šiek tiek improvizacijos. Niekuomet nežinai, kas nutiks vėliau, tad dažnai tenka tiesiog įeiti į situaciją ir pažiūrėti, kaip seksis. Tokie momentai ateina natūraliai – kartais juokingai, kartais chaotiškai, bet visada, kaip aš sakau, verta išbandyti.
– Kaip manote, kodėl būtent improvizacija šiandien yra viena svarbiausių savybių šokėjui?
– Manau, labai svarbu mokėti improvizuoti, ypač šokėjui, nes niekada nežinai, kaip reikės pasielgti scenoje. Iš patirties sakau, kad turi būti pasiruošęs viskam.
– Žinant dalyvių istorijas, matyti, kad šokis daugeliui tapo išsigelbėjimu. Ar Jums pačiam šokis kada nors padėjo išsilaisvinti?
– Šokis man padeda išlaisvinti savo alter ego, kuris kiekviename pasirodyme gali būti vis kitoks. Šie skirtingi ego leidžia pasijusti tarsi paralelinėje visatoje, kur esu vis kitokia savo paties versija.
Man labai smagu matyti, kad šokiai Lietuvoje nepamiršti ir kad šis projektas gali tapti tikru gatvės šokių renesansu.
– Ką, Jūsų akimis žiūrint, šis projektas gali pakeisti Lietuvos gatvės šokių kultūroje?
– Labai linkiu visoms šokių studijoms sulaukti kuo daugiau naujų narių. Tikiuosi, kad šis projektas išpopuliarins šokį Lietuvoje taip, kaip šiuo metu išpopuliarinti dainavimo projektai. Esu įsitikinęs, kad Lietuvoje šokėjams atsivers dar daugiau galimybių pasirodyti scenoje nei bet kada anksčiau.
– Jei pats dalyvautumėte šokių kovoje, kas būtų didžiausias iššūkis: muzika, varžovas ar žiūrovai?
– Turbūt aš pats. Kažkaip tektų perlipti per save ir atrasti naują alter ego, kuris man padėtų nekreipti dėmesio į aplinkinius veiksnius.
– Ką norėtumėte, kad žiūrovai pamatytų žvelgdami į Jus „Red Bull Dance Your Style“ šokių projekte, – labiau vedėją ar labiau žmogų?
– Esu girdėjęs, kad daugeliui atrodau pasipūtęs, tai, tikiuosi, žmonės pamatys, kad esu tikrai labai paprastas, nepaisant mano raudonų plaukų (juokiasi).
– Ar teko kaip nors specialiai ruoštis šiam projektui?
– Hmm… Nebent tobulinti dikciją. Kasdien bandau raiškiai kalbėti namuose ir nekramtyti žodžių, nes šnekėdamas labai mėgstu skubėti.
– Projektas startuoja jau sausį. Daugeliui žmonių Naujieji metai yra naujos pradžios simbolis, o Jums? Ar turite konkrečių planų?
– Kol kas jokių didelių tikslų ar planų neturiu – gal labiau norų. Tikiuosi, kad Naujieji metai bus lygiai tokie patys džiaugsmingi, kokie man buvo 2025-ieji. Noriu turėti dar daugiau naujų galimybių. Taip pat – patirti ką nors tokio, ko dar nesu gyvenime patyręs.
– Jūsų karjera – labai įvairiapusė: esate šokėjas, dainininkas, turinio kūrėjas. Kaip pats save labiausiai identifikuojate?
– Labiausiai save identifikuoju kaip asmenybę, kuri gali išmokti viską, ko tik reikia. Manau, esu lankstus ir gebu prisitaikyti bet kurioje situacijoje. Vis dėlto labiausiai didžiuojuosi galėdamas sakyti, kad esu šokėjas, – man tai tarsi garbingi antpečiai (šypsosi).
– Esate minėjęs, kad kuriate tai, kas Jums patinka, ir nesivaikote madų. Ar tai sąmoningas pasirinkimas, ar tiesiog Jūsų charakterio dalis?
– Manau, tai ateina natūraliai. Nevengiu sekti madų vien tam, kad atrodytų kitaip. Tiesiog darau tai, kas man pačiam įdomu, o jei kokia tendencija man patinka – kodėl gi nepasimėgauti? Kaip sakoma, go with the flow.
– Jūsų, šokėjo, karjera prasidėjo gana netikėtai – nuo atlikėjo Donato Montvydo atrankos. Ar dažnai Jūsų gyvenime svarbūs dalykai atsiranda atsitiktinai?
– Sakyčiau, kad viskas mano gyvenime iki šiol vyko tarsi atsitiktinai. Man labai gera, kad nereikia nieko gaudyti, o visi nuostabūs dalykai atsitinka tiesiog savaime, netikėtai, tarsi malonus siurprizas.
– Praėjusiais metais turėjote galimybę patirti „Euroviziją“ iš vidaus. Ką svarbiausio iš ten parsivežėte?
– Sakyčiau, įsigijau daug naujų draugų, su kuriais bendraujame iki šiol. Pernykštė „Eurovizija“ man davė be galo daug. Pamatęs Švediją, aš ją iš karto įsimylėjau – taip stipriai, kad net kuriam laikui ten emigravau (juokiasi).
– Vasarą dirbote su atlikėja Džesika Shy kaip choreografas ir prisidėjote prie jos pasirodymų stadionuose. Kuo darbas tokio masto scenoje skiriasi nuo studijos ar televizijos projektų?
– Didelė scena, pavyzdžiui, stadione, reikalauja ir didelio pasirodymo. Televizijoje viskas gali būti sumontuota taip, kaip reikia, – kad atrodytum visiems patrauklus, arba priešingai.
Gyvoje scenoje viskas priklauso nuo to, kaip esi pasiruošęs: kiek repetavai, kiek darbo ir pastangų įdėjai iki pasirodymo. Čia jau nieko nepakeisi. Todėl sakyčiau, kad gyva scena reikalauja gerokai daugiau darbo ir atsakomybės nei televizija.
Gyvenimas, manau, visada reikalauja šiek tiek improvizacijos. Niekuomet nežinai, kas nutiks vėliau, tad dažnai tenka tiesiog įeiti į situaciją ir pažiūrėti, kaip seksis.
– Visur, kur tik pasirodote, esate ryškus ir ekscentriškas. Ar tai labiau įvaizdis, ar vis dėlto toks yra tikrasis Nerijus?
– Tai labai arti tikrojo Nerijaus… Scenoje galbūt matome xKhen, kuris, aišku, šiek tiek perdeda, bet, tiesą sakant, tai irgi nėra fiktyvus personažas.
– Esate atvirai kalbėjęs apie savo išvaizdos kompleksus. Kaip pavyko su jais susitaikyti?
– Nežinau, kiek su tuo susigyvenau ir kiek tiesiog stengiuosi nekreipti į juos dėmesio.
– Heiterių komentarai Jūsų, sakote, neveikia. Ar visada taip buvo, ar toks požiūris atsirado su laiku?
– Tik su laiku. Iš pradžių juos skaityti būdavo keista, bet aš suprantu ir heiterius, nes, na… look at me (liet. pažiūrėk į mane). Žinau, kad mano įvaizdis yra provokuojantis, todėl dabar jau pasąmoningai suprantu, kodėl kai kuriuos žmones tai erzina. Su laiku išmokau į jų komentarus nebekreipti dėmesio.
– Jūsų kalboje nemažai žargonybių ir angliškų žodžių. Kodėl norite kalbėti taip, kaip jaučiate, o ne taisyklingai lietuviškai?
– Manau, kalbėdamas iš jausmo, pasakau, ką iš tiesų galvoju. Nematau nieko blogo, kad vartoju daug anglizicmų, nors, sutinku, kad galėčiau ir mažiau.
– Raudoni plaukai – Jūsų vizitinė kortelė. Ką Jums reiškia ši spalva ir ar Naujaisiais metais žadate likti raudonplaukis?
– Raudona man simbolizuoja ryškumą ir išsišokimą, ryžtą ir užsidegimą. Ji jau tapo savotiška mano dalimi.
Konkrečios Naujųjų metų spalvos dar neturiu, bet tikiuosi, kad „Pantone“ spalvų instituto išrinkta „Cloud Dancer“ taps ženklu, jog šie metai bus itin šoklūs. Vis dėlto plaukų spalvos keisti neplanuoju – nebent atsirastų labai svarbi priežastis.
– Gyvenate kartu su mama. Kaip apibūdintumėte jūsų tarpusavio santykį šiandien?
– I love Raima. Man mano mama yra geriausia, aš net nežinau, ką čia pridurti, kur išsiplėsti. Manau, šie žodžiai viską pasako. Man mama yra vienas svarbiausių žmonių pasaulyje ir mano didžiausia gerbėja!
– Esate sakęs, kad mamai svarbiausia, jog būtum laimingas. Ar toks jos palaikymas suteikia drąsos būti savimi? Kaip jaustumėtės, jei šeima nepriimtų kai kurių Jūsų asmenybės pusių?
– Net nežinau, kas būtų, jei šeima pradėtų prieštarauti. Jų palaikymas man iš tiesų labai svarbus – jis daug prisideda prie to, koks esu ir koks galiu būti, nesijaudindamas dėl kitų nuomonės.
– Įsivaizduokite save po penkerių metų – kokią dabartinę savo savybę norėtumėte išsaugoti?
– Jei po penkerių metų pažiūrėčiau į save tokį, koks esu šiandien, norėčiau matyti, kad likau humble – nuolankus, kuklus, nesipuikuojantis. Dar labai svarbu, kad mano draugų ratas nebūtų pasikeitęs – tikrai juos myliu.
– Beje, ar yra kas nors, ką norėtumėte savyje pakeisti? Gal kokią nevykusią charakterio savybę?
– Gal labiau norėčiau išeiti iš komforto zonos, nebijoti pasikeisti. Spėju, kad baimė keistis mane šiek tiek trikdo.
– Kalbamės prieš pat senųjų ir Naujųjų metų sandūrą. Kaip dažniausiai sutinkate Naujuosius – triukšmingai su draugais ar ramiai su artimaisiais?
– Su artimiausiais draugais ir šeima. Mėgstu Naujuosius pasitikti triukšmingai – su daug muzikos, šokių ir klegesio.
– Gal pamenate, koks buvo keisčiausias arba įsimintiniausias Naujųjų metų sutikimas?
– Įsimintiniausi Naujieji gal buvo slidinėjimo kelionėje, su itin artimais draugais Zakopanėje. Kaip dabar pamenu, tai buvo itin geras laikas.
– Jei senuosius metus reikėtų apibūdinti vienu žodžiu – koks jis būtų?
– WILD!
– Ką labiausiai norėtumėte palikti seniesiems metams, o ką atsinešti į Naujuosius?
– Seniesiems metams palieku negandas ir stresą, o į Naujuosius nešuosi meilę ir ramybę. Stengsiuosi šiais metais įgyvendinti pokyčių savyje ir stebėti, kokią įtaką jie daro mano aplinkai.
– Jei Naujieji metai būtų šokis – koks jis būtų?
– Studija „Basse“. The Greatest Showman. Mėgstamiausias mano šokis – su daug emocijos ir žavesio. Tikiuosi, tokie bus ir mano metai (šypsosi).
Naujausi komentarai