Netikėtas Ščiogolevaitės prisipažinimas 23-ejų metų vaikinui: negalvojau, kad įsimylėsiu

Į sceną žengs 23-ejų Domantas Bagdonas iš Šiaulių – jaunas žmogus, kuris poeziją paverčia gyvenimo būdu, o žodžius – emocijų ginklu. Jo pasirodymas bus toks netikėtas, kad net teisėjai liks be žado!
Domantas yra iš tų, kuriuos sunku sugluminti. Jis nekalba įmantriai, nebando kurti dirbtinio savo įvaizdžio ir nesiekia šokiruoti dėl dėmesio. „Dabar tiesiog gyvenu, ieškau, žiūrinėju ir galvoju, ką čia daryti su tuo gyvenimu. Dėlionė dėliojasi po truputį“, – šypsojosi jis.
Nors projekto dalyviui dar tik 23 metai, Domantas jau spėjo apsilankyti Indijoje – čia jis vedė kūrybinius mokymus vaikams. „Neįkainojama patirtis“, – tvirtino šou dalyvis.
O štai poezija jam – ne šiaip sau menas. Tai – Domanto bandymas suprasti pasaulį ir save jame. Todėl ir didžiojoje projekto scenoje jis pasirodys su savo kūryba – netradicine poezija, kurią pristatys su švelniu sarkazmu, ironija ir... batonu rankoje. Taip, akys jūsų neapgaus – Domantas rankose laikys tikrą batoną!
Galbūt todėl ir teisėjų reakcijos bus vertos atskiro eilėraščio. „Aš niekada negalvojau, kad įsimylėsiu bičą, kuris scenoje valgo batoną“, – pripažins Rūta Ščiogolevaitė.
O štai Marijaus Mikutavičiaus vertinimas bus kupinas saviironijos – taip, kaip jam ir įprasta: „Jei mes kartu studijuotume ir gyventume viename bendrabutyje, aš iššokčiau iš devinto aukšto jau po pirmos dienos.“
„Lietuvos talentų“ scena šį kartą taps vieta, kur poezija susitiks su kasdienybe, o paprastas batonas virs simboliu apie gyvenimo paprastumą.
Ar Domanto žodžiai pavergs teisėjus ir atvers jam kelią į kitą etapą? Visa tai paaiškės jau šio sekmadienio laidoje. „Lietuvos talentai“ – šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3.
