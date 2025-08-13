Netikėtumas populiarios grupės koncerte: pasipiršti norėjęs vaikinas gavo antausį

„Kalush Orchestra“ išpopuliarėjo 2022 m., kai tapo „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtojais. Prie ukrainiečių grupės neseniai prisijungė tinklaraštininkė Simbočka.
Tačiau vienas iš koncertų, kuriame ji pasirodė, baigėsi dviprasmišku incidentu, rašo UNIAN. „TikTok“ išplito vaizdo įrašas, kuriame per „Kalush Orchestra“ pasirodymą mergina trenkė vaikinui į veidą.
Vaizdo įraše vaikinas išėjo į sceną ir priklaupė, norėdamas pasipiršti merginai. Iš pradžių ji nerado žodžių ir paprašė vaikino liautis:
„Leisk man apie tai pagalvoti, gerai?“ – prašė ji.
„Jei čia stovėtų Parfeniukas, nė nesudvejotum“, – atsakė jai vaikinas, omenyje turėdamas buvusį Simbočkos sužadėtinį, Ilją Parfeniuką.
Tada mergina ir sudavė jam antausį. Po to ji paliko sceną ir kol kas incidento nekomentavo.
Vieni internautai suprato tinklaraštininkės reakciją, kiti kaltino incidento surežisavimu.
„Šiai aktorei reikia „Oskaro“, – rašė vienas socialinių tinklų vartotojas.
