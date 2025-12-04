Nyderlandai, Ispanija ir Airija boikotuos 2026 metų „Euroviziją“, kurioje dalyvaus Izraelis

Nyderlandai boikotuos kitų metų „Eurovizijos“ dainų konkursą, ketvirtadienį pranešė olandų transliuotojas AVROTROS.
„Viską pasvėrus, AVROTROS daro išvadą, kad dabartinėmis aplinkybėmis dalyvavimas negali būti suderinamas su viešosiomis vertybėmis, kurios mūsų organizacijai yra esminės“, – teigė transliuotojas.
Ispanijos visuomeninis transliuotojas RTVE pareiškė, kad Ispanija taip pat traukiasi iš kitų metų „Eurovizijos“.
„Dėl padėties Gazos Ruože, nepaisant paliaubų ir taikos proceso patvirtinimo, bei Izraelio naudojimosi konkursu politiniams tikslams, vis sunkiau išlaikyti „Euroviziją“ neutraliu kultūros renginiu“, – pareiškime teigė RTVE generalinis sekretorius Alfonso Moralesas (Alfonsas Moralesas).
Ispanija yra pirmoji iš vadinamojo „didžiojo penketo“ valstybių, renginiui skiriančių daugiausiai lėšų, todėl ji automatiškai patenka į „Eurovizijos“ dainų konkursą.
Trečia konkursą boikotuosianti valstybė yra Airija, pranešė Airijos nacionalinis transliuotojas RTE.
„RTE nedalyvaus 2026 metų „Eurovizijos“ dainų konkurse ir netransliuos konkurso“, – teigiama Airijos transliuotojo pranešime.
„Airijos dalyvavimas lieka nepriimtinas, atsižvelgiant į didžiulį karo aukų skaičių Gazos Ruože ir tebesitęsiančią humanitarinę krizę, kuri toliau kelia pavojų daugybės civilių gyventojų gyvybėms“, – priduriama jame.
Izraeliui bus leista dalyvauti 2026 metų „Eurovizijos“ dainų konkurse, ketvirtadienį nusprendė organizatoriai, paskelbę virtinę priemonių, skirtų reaguoti į kritiką dėl šalies dalyvavimo.
Europos transliuotojų sąjungos nariai parodė „aiškų palaikymą reformoms, kuriomis siekiama stiprinti pasitikėjimą ir apsaugoti konkurso neutralumą, leidžiant dalyvauti visiems nariams“, teigiama organizacijos pareiškime.
