„Odisėjos“ efektas

Naujausiais duomenimis, internetinės paieškos, susijusios su konkrečiomis filmavimo vietomis, globaliu mastu šoktelėjo net 3 tūkst. proc.
Kaip rašo „eVnExpress“, prie to svariai prisidėjo ir liepą pasirodžiusi naujausia Christopherio Nolano juosta „Odisėja“. Penkis mėnesius šešiose valstybėse filmuotas epas ekrane prikėlė antikinį Homero pasaulį.
Tai įkvėpė gausybę žiūrovų pačius išvysti šias vietas realybėje, o ažiotažas prasidėjo praėjus vos kelioms savaitėms po premjeros. Didžiausią susidomėjimą pajuto Graikija.
„Holafly“ ir „Google Search“ duomenys rodo, kad skrydžių paieškos į Kalamatą, vieną pagrindinių vartų į pietvakarių Peloponesą, išaugo 5 tūkst. proc., palyginti su praėjusiais metais.
O štai Italijos Favinjanos sala, filme tapusi mitine Itake, vasaros piku sulaukdavo po 40–50 tūkst. lankytojų per dieną, nors nuolatinių gyventojų joje – tik apie 3 tūkst. Keltai iš Sicilijos į Egadų archipelagą plaukė sausakimši.
Panašios tendencijos fiksuojamos Škotijoje, kur lankytojai plūsta į Findlaterio pilį, taip pat Maroke bei Islandijoje.
Toks kino turizmas yra svari finansinė injekcija smulkiajam regionų verslui: šeimyniniams restoranėliams, amatininkams bei vietos transporto paslaugų teikėjams.
Prognozuojama, kad „Odisėjos“ įkvėptas bumas neatslūgs iki pat 2027 m. pavasario.
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