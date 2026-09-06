„Odisėjos“ efektas

Kaip rašo „eVnExpress“, prie to svariai prisidėjo ir liepą pasirodžiusi naujausia Christopherio Nolano juosta „Odisėja“. Penkis mėnesius šešiose valstybėse filmuotas epas ekrane prikėlė antikinį Homero pasaulį.
Tai įkvėpė gausybę žiūrovų išvysti šias vietas realybėje, o ažiotažas prasidėjo praėjus vos kelioms savaitėms po premjeros. Didžiausią susidomėjimą pajuto Graikija.
„Holafly“ ir „Google Search“ duomenys rodo, kad skrydžių paieškos į Kalamatą, vieną pagrindinių vartų į pietvakarių Peloponesą, išaugo 5 tūkst. proc., palyginti su praėjusiais metais.
Italijos Favinjanos sala, filme tapusi mitine Itake, vasaros piko metu sulaukdavo po 40–50 tūkst. lankytojų per dieną, nors nuolatinių gyventojų joje – tik apie 3 tūkst. Keltai iš Sicilijos į Egadų archipelagą plaukė sausakimši.
Panašios tendencijos fiksuojamos Škotijoje, kur lankytojai plūsta į Findlaterio pilį, taip pat Maroke ir Islandijoje. Toks kino turizmas yra svari finansinė injekcija smulkiajam regionų verslui: šeimų restoranėliams, amatininkams ir vietos transporto paslaugų teikėjams.
Prognozuojama, kad „Odisėjos“ įkvėptas bumas neatslūgs iki pat 2027 m. pavasario.
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