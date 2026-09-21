 Oksana Pikul: negali žinoti, gal vestuvės bus

Oksana Pikul: negali žinoti, gal vestuvės bus

2026-09-21 14:04
Pranešimas spaudai

„Man patinka greitai. Aš jau lėtai buvau su savo vyru, o dabar yra tas metas, kai aš mėgaujuosi. Tai ir yra pats geriausias moters metas. Reikia tiesiog išnaudoti. Laikas skrieja nenumaldomai greitai. Kodėl aš turiu kentėti kažkur čia užsidarius, galvoti, laukti? Patinka žmogus, fainai – tuokiamės, ir nieko tokio, jeigu išsiskirsime. Gavosi šeima – fainai. Nepatinka – skiriamės, eik tu viso gero, nekankink manęs. Aš noriu šypsotis ir gyventi. Aš noriu keliauti, aš noriu kvėpuoti. Neturi kitas žmogus duoti tau neigiamų emocijų. Jeigu šalia manęs atsiranda žmogus, kuris man sukelia kažkokį negatyvą, aš jo atsikratysiu. Atsiprašau, iš karto pasakysiu visiems, nes aš noriu gyventi ir žvengti“, – jau šį pirmadienio vakarą LNK gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ teigs Oksana Pikul.

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Oksana Pikul

42-ejų verslininkę, vizažo meistrę ir grupės „Olialia pupytės“ lyderę O. Pikul pastaruoju metu galima vadinti viena dažniausiai žiniasklaidoje minimų ir visuomenėje aptariamų pramogų pasaulio moterų. Sulaukusi 40-ies ir išsiskyrusi po kelerius metus trukusios draugystės, Oksana tarsi grįžo į jaunystę. Nusimetė drabužius ir įsiamžino fotosesijoje, sukėlusioje tikrą apkalbų audrą.

Meilės dieną verslininkė paviešino erotiškos fotosesijos kadrus su 18 metų jaunesniu Lietuvos kovos menų organizacijos UTMA kovotoju Dominyku Dirksčiu. Nauja pramogų pasaulio pora iškart pateko į žiniasklaidos akiratį – dalijosi kasdienybės kadrais, pavasarį viešai susižadėjo, o rugsėjo pabaigoje per „UTMA 19“ turnyrą planavo susituokti.

Vis dėlto rugpjūčio pradžioje Oksana pranešė nutraukusi santykius su Dominyku, o viešumoje prasidėjo abipusiai kaltinimai. Ar iš tiesų, kaip teigė D. Dirkstys, jųdviejų santykiai tebuvo surežisuotas projektas? Kas Oksaną labiausiai įskaudino išsiskyrus ir kodėl savo palaikymą dabar ji skiria didžiausiam Dominyko konkurentui Sergėjui Maslobojevui?

Ir kas yra naujasis jos mylimasis, su kuriuo santykiai vystosi žaibiškai?

„Negali žinoti, gal vestuvės bus“, – intriguos Oksana, pasakodama apie naują meilę.

Šiame straipsnyje:
Oksana Pikul
Dominykas Dirkstys
tuoktuvės
skyrybos

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