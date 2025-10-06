Orijus Gasanovas atskleidė, kaip išsirinkti tobulą viešbutį: įvardijo didžiausią klaidą

Kaip išsirinkti gerą viešbutį, pasakojo keliautojas, žurnalistas O. Gasanovas.
– Ar kada skaičiavote, kiek viešbučių gyvenime aplankėte?
– Viešbučių labai daug, bet suskaičiavęs nesu. Kai kurie žmonės stebisi, kad nė karto neparsivežiau blakių ar tarakonų, nes būna, jog žmonės parsiveža iš viešbučių visko. Metų bėgyje viešbučiuose tikrai miegu daugiau negu namuose.
– Tai tikriausiai šimtais galima suskaičiuoti tada.
– Bet labai renkuosi viešbučius. Yra žmonių, kurie keliaudami sako: kam tas viešbutis, galima imti patį pigiausią, nes ten tik pernakvosime. Esu kitos nuomonės – viešbutis gali būti didelė kelionės atrakcija, malonumas ar patirtis.
– Tai kaip jūs renkatės viešbučius, pagal ką?
– Esu priekabus viešbučiams. Kartais mano priekabumą riboja piniginis klausimas, iš kitos pusės – spaudžia į rėmus. Renkuosi pagal grožį, naujumą, švarą. Mane vargina pats viešbučių rinkimasis, nes darau tai labai dažnai įvairiose pasaulio vietose. Nežiūriu, kad ten būtų prabanga ar auksai, man svarbu, kad būtų higieniška, nesmirdėtų kiliminė danga. Iš nuotraukų galiu net atspėti, ar smirdės, ar ne, nes kartais viešbutis prabangus, bet kiliminė danga – sena, su specifiniu kvapu. Kai kurie viešbučių tinklai turi specifinį kvapą. Pavyzdžiui, „Holden“ tinklas visame pasaulyje turi savo aromatą, kaip kai kurios parduotuvės. Bet „Holden“ kvapas – nudėvėjimo: jauti, kad ten buvo visko – cigarečių, įvairių skysčių. Visa tai įsigėrę.
– O kokie būtų patarimai tiems, kurie yra gerokai mažiau keliavę, neturi tiek patirties, nepažįsta skirtingų tinklų, kvapų, neturi akies nuotraukose atskirti? Gal galime atsiremti į žvaigždutes – ar jos visada atitinka?
– Didžiausia žmonių klaida – remtis žvaigždutėmis. Dažnai žmonės keliauja į Turkiją ir sako: mes čia gerai, be problemų, nes išsirinkome penkias žvaigždutes. Tai nesąmonė. Penkios žvaigždutės gali būti blogiau nei trys ar keturios. Penkios žvaigždutės nepasako viešbučio gerumo, nepasako nieko, išskyrus tai, kad bus daug visko prikišta, ko dažnai mums nereikia.
Penkių žvaigždučių viešbutis turi turėti konferencijų sales, kurių nežinau, ar jums reikia keliaujant. Vienose šalyse turi būti durininkas – gali būti fainas durininkas, bet kambarys tragiškas. Gali būti vidinis baseinas ir lauke, priklausomai nuo šalies. Bet vidinis baseinas nebūtinas, jeigu esame mieste, kur net neisime į baseiną. Jame dar gali būti baras, restoranas, daug visokių dalykų.
Renkuosi kartais trijų žvaigždučių viešbutį, kuris yra visiškai naujas, gražus, neturi nei baseino, nei restorano, bet būna kartais maloniau nueiti pavalgyti kažkur mieste – priklausomai nuo šalies, miesto. Viešbučiai kartais duoda labai prastus pusryčius. Galima net pagal šalis skirstyti, kur jų neapsimoka pirkti ir kur apsimoka. Pavyzdžiui, Norvegijoje pusryčius labai apsimoka imti. Ne tik dėl to, kad mieste labai brangu, bet ir dėl to, kad Norvegijos viešbučiai duoda skanaus maisto.
– Kaip tada išsirenkate? Tos nuotraukos platformose dažnai gražios, o atvažiavus neatitinka. Ar jums pakanka tik tų nuotraukų, kurias jie rodo?
– Platformos – „Expedia“, „Hotels.com“, „Booking.com“ – pateikia gražias nuotraukas, jos skirtos pardavimui. Bet jei būsiu ilgiau nei dvi naktis, visada stengiuosi pažiūrėti daugiau internete. Paprasčiausia – įvesti viešbučio pavadinimą „Google“ ir rasti kitų programėlių, kur žmonės kelia tikras nuotraukas. Pavyzdžiui, yra viena programėlė „Tripadvisor“. Ten žmonės deda baisiausias nuotraukas. Kartais būna geras viešbutis, kurio neišeis blogai nufotografuoti, bet kartais pamatai košmarą, ir tokių nuotraukų niekada nepamatysite jokioje „Booking.com“ reklaminėje svetainėje.
– Vis dėlto, jei neatlikai namų darbų, nuvyksti su lūkesčiais, o pamatai – viskas labai blogai. Ką tokiu atveju daryti?
– Yra buvę. Priklauso, kaip viskas blogai. Buvau radęs lovoje blakių, ne vieną kartą. O vieną kartą įtariau, kad jos gali būti, bet specialiai net nežiūrėjau, kad nežinočiau, nes negalėčiau užmigti. Su blakėmis nepatariu miegoti, nes jos skaudžiai sukanda, sukelia alergiją, pridaro nemalonumų sveikatai. Man yra du kartus taip buvę – košmaras. Bet vieną kartą buvau taip pavargęs, kad nakčiai tiesiog pernakvojau ir nenorėjau net kelti čiužinio, kad nepamatyčiau, ant ko miegu. Šiaip, jeigu nenorite, kad jus supykintų, nekelkite patalų ir nežiūrėkite. Nenagrinėkite čiužinių, pagalvių viešbučiuose, nes pamatysite daug skirtingų vaizdų, ir jie nebus labai malonūs.
Jei neatitinka higienos sąlygos – turite teisę atšaukti nakvynę, gauti kitą kambarį ar kompensaciją. Jei jus sukando arba yra tarakonų, tai galite gauti ir kompensaciją. Priklauso nuo viešbučių ir situacijos. Jeigu, pavyzdžiui, užsisakėte dvi atskiras lovas (tą dažnai su kolegomis darau), o gaunate vieną – viešbutis visada prisidengia fraze „jeigu bus galimybė“. Tada nieko nepadarysi, galite tik pasiskųsti, paverkti, ir tuo viskas baigsis.
– Trys patarimai, kaip išsirinkti viešbutį atostogoms?
– Trys patarimai, kaip išsirinkti viešbutį atostogoms?
– Pirma – neieškokite vien pagal kainą, pigiausio. Pigiausias nebūtinai bus geriausias. Jeigu norite labai labai pigiai, vis tiek galite rasti gerai, nes ne tik nuo kainos priklauso tas gerumas. Kitas dalykas, naujausias dalykas, su kuriuo neseniai susidūriau – kai keliavau po Pietų Prancūziją, ten jau atsirado „Michelin“. Ir kai kuriose kitose šalyse yra, pavyzdžiui, Amerikoje, Italijoje. Jie vertina restoranus žvaigždutėmis, o dabar pradėjo viešbučius vertinti raktais.
„Michelin“ dažnai lietuvių galvoje atrodo, kad bus labai didelė prabanga ir neįkainojama. Tai nėra taip. Dauguma „Michelin“ restoranų taip, yra brangesni, bet yra ir labai nebrangių, skanių. Jie vertina ne kainą, o kokybę. Su viešbučiais yra tas pats. Pasižiūrėjau, patikrinau, kad „Michelin“ raktus turi tikrai paprasti, nebrangūs viešbučiai, bet kažkuo labai ypatingi – kokioje nors geografinėje vietoje ar labai gražiai įrengti.
