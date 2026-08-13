Paaiškėjo, kur vyks 2027-ųjų „Eurovizija“

Naujausia Bulgarijos sporto ir pramogų vieta – Burgaso arena – kitų metų gegužės 11, 13 ir 15 dienomis kvies milijonus žiūrovų iš viso pasaulio stebėti tris įspūdingus tiesioginius pasirodymus.
Konkurse dėl „Eurovizijos“ rengimo varžėsi keturi Bulgarijos miestai. Speciali tarptautinė darbo grupė, kurią sudarė BNT ir EBU atstovai kartu su tarptautiniais ekspertais, pastaraisiais metais dirbusiais prie „Eurovizijos“ dainų konkurso, peržiūrėjo pateiktas miestų paraiškas, aplankė siūlomas vietas ir surengė papildomus susitikimus su savivaldybių atstovais.
Burgasas galiausiai buvo pasirinktas dėl stipraus bendro įvaizdžio, kuriame derinamas „Eurovizijos“ dainų konkursui reikalingas renginio vietos ir techninis potencialas su apgyvendinimo pajėgumais, transportu ir tarptautiniais ryšiais, tvirtu savivaldybės įsipareigojimu ir aiškia vizija, kaip visą miestą paversti „Eurovizijos“ dalimi.
Burgasas yra ketvirtas pagal dydį Bulgarijos miestas, žinomas dėl savo paplūdimių, parkų, kultūrinio gyvenimo ir gyvybingų vasaros renginių.
Primename, kad šių metų „Eurovizijos“ Vienoje nugalėtoja tapo Bulgarijos atstovė DARA su kūriniu „Bangaranga“. Laimėjusi šalis paprastai rengia kitų metų konkursą. Tiesa, organizatoriai trečiadienį paskelbė apie keletą pokyčių dainų konkurse.
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