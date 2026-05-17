Paaiškėjo, kurią vietą „Eurovizijoje“ užėmė Lietuva

Nors galutinis rezultatas nebuvo toks, kokio tikėjosi daugelis gerbėjų, Lietuvos atstovo Lion Ceccah pasirodymas sulaukė itin daug pagyrų tiek socialiniuose tinkluose, tiek tarp konkurso gerbėjų.
Žiūrovai pastebėjo, kad finale atlikėjas skambėjo stipriausiai per visą konkursinį laikotarpį. Vokalas buvo užtikrintas, emocija – stipri, o scena tiesiog pulsavo drama ir mistiškumu. Daugelis internautų pabrėžė, kad būtent finalinis pasirodymas buvo geriausias iš visų – net stipresnis nei repeticijose ar pusfinalyje.
Arena po Lietuvos numerio tiesiog ūžė. Publika aktyviai reagavo į pasirodymą, o socialiniuose tinkluose netrūko komentarų, jog Lietuva šiemet buvo viena labiausiai neįvertintų konkurso dalyvių.
Nors taškų lentelė nebuvo palanki, pats Eurovizijos dainų konkursas 2026 finalas Lietuvai tapo svarbiu momentu. Lion Ceccah įrodė, kad gali suvaldyti milžinišką sceną, perteikti emociją milijoninei auditorijai ir palikti įspūdį net po paskutinės dainos natos.
Dalis gerbėjų taip pat atkreipė dėmesį, kad šių metų konkurse buvo itin didelė konkurencija, todėl net ir stiprūs pasirodymai liko žemiau bendros lentelės viršaus. Tačiau Lietuvos numeris neabejotinai buvo vienas tų, apie kuriuos dar ilgai bus kalbama po finalo.
