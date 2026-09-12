Pamatykite: ant Vilniaus televizijos bokšto – su kojūkais

V. Mickevičius įraše teigė, kad bijo aukščio. Jam „apšilimu“ tapo pasivaikščiojimas po Vilniaus televizijos bokšto stikliniu takeliu.
„Turbūt nieko taip nebijau, kaip aukščio. Šiandien tą trumpam reikės užmiršti“, – ironizavo V. Mickevičius.
Vėliau vyras lipo dar aukščiau ir tęsė pasivaikščiojimą – bet dabar su kojūkais.
Jis teigė, kad tris naktis nemiegojo, nes galvojo apie būsimą iššūkį.
„Turbūt nereikia sakyti, kad ši veikla (vaikščiojimas su kojūkais) yra net ant žemės pavojinga“, – pastebėjo kūrėjas.
Vyriškis vaikščiojo 170 metrų aukštyje.
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