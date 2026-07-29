 Paskutinę minutę Latvijoje atšauktas Pitbull'io koncertas

Paskutinę minutę Latvijoje atšauktas Pitbull'io koncertas

2026-07-29 11:22 diena.lt inf.

Antradienio vakarą amerikiečių reperio Pitbull koncerto, kuris turėjo vykti Rygos Mežaparko Didžiojoje scenoje, organizatoriai pranešė liūdną žinią atlikėjo gerbėjams – koncertas neįvyks. Anot jų, nepakanka laiko saugiai ir laikantis renginiui reikalingų techninių standartų išspręsti technines problemas.

Pitbull
Pitbull / Scanpix nuotr.

Netrukus po atšaukto koncerto Vartotojų teisių apsaugos centras (VTPC) Latvijoje išplatino pranešimą apie bilietų pirkėjų teises ir paragino stebėti oficialius renginio organizatoriaus ir bilietų pardavėjo pranešimus, kuriuose bus skelbiama informacija apie pinigų grąžinimo procesą.

 Jei pinigai negrąžinami per nurodytą laikotarpį arba kilus kitų problemų, vartotojams patariama pirmiausia raštu susisiekti su koncerto organizatoriumi ir pabandyti išspręsti klausimą. 

Apie koncerto atšaukimą buvo paskelbta antradienio vakarą, likus mažiau nei dienai iki jo pradžios. 

Organizatoriai savo sprendimą paaiškino techninėmis problemomis, kilusiomis įrengiant koncerto infrastruktūrą. Pasak jų, nebuvo pakankamai laiko saugiai išspręsti nustatytas problemas ir surengti renginį laikantis visų techninių reikalavimų. 

Organizatoriai taip pat pažadėjo bilietų turėtojams el. paštu išsiųsti išsamias instrukcijas apie tolesnius veiksmus. 

Tikėtasi, kad Pitbull'io koncertas bus vienas didžiausių šios vasaros muzikinių renginių Rygoje. 

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