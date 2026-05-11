Paskutinio koncerto vietoje Londone bus atidarytas pirmasis „The Beatles“ muziejus

Jis įsikurs Meifeiro rajono pastate, kur grupė įrašė savo paskutinį albumą ir sugrojo paskutinį koncertą.
Muziejuje „The Beatles at 3 Savile Row“ bus įrengti septyni aukštai su niekada anksčiau nematyta archyvine medžiaga ir atkurta rūsio studija, kurioje grupė 1970 metais įrašė savo albumą „Let It Be“.
Prabangiame centrinio Londono kvartale įsikursiančio muziejaus lankytojai taip pat galės patekti ant stogo, kur 1969 metais grupė surengė ikonišką pasirodymą.
„Turistai atvyksta į Angliją ir gali ateiti iki „Abbey Road“, bet negali užeiti į vidų (...) todėl pagalvojau, kad tai puiki idėja“, – BBC sakė P. McCartney.
83 metų popmuzikos legenda teigė, kad tai lėmė bendrovės „Apple Corps“, kuri nuo 1968 metų prižiūri grupės verslo interesus, pastangos iš naujo įvertinti, „ką reiškia „The Beatles“ ir ko žmonės šiais laikais iš mūsų nori“.
Bendrovė anksčiau aštuonerius metus nuo 1968 metų valdė „Savile Row“ pastatą, kuris dvejus metus iki grupės išsiskyrimo 1970 metais buvo jos būstinė, o vėliau naudotas verslo tikslais.
„Džiaugiamės galėdami sugrąžinti „Apple Corps“ į jos dvasinius namus ir padovanoti „The Beatles“ gerbėjams kažką tikrai ypatingo“, – pranešime teigė jos vadovas Tomas Greene'as (Tomas Grinas).
„Kiekvieną dieną gerbėjai fotografuoja „3 Savile Row“ pastato išorę“, – pridūrė jis.
„Tačiau kitais metais jie galės užeiti į vidų ir apžiūrėti visus septynis ikoniško pastato aukštus, įskaitant stogą, kur net turėklai išliko tokie patys nuo tos garsiosios 1969 metų dienos“ , – sakė T. Greene'as.
Garsiojo 1969 metų sausio 30 dienos koncerto – paskutinio karto, kai kas nors matė ketvertuką koncertuojantį viešai – filmuota medžiaga neseniai buvo atkurta ir įtraukta į Peterio Jacksono (Piterio Džeksono) dokumentinį filmą apie grupę „Get Back“.
Kalbėdamas su BBC, P. McCartney sakė, kad lankytojai pakils į „Savile Row“ pastatą ir pamatys „įvairių dalykų“, įskaitant atminimo daiktus, o po to galės „apsimesti bitlu“ ant stogo.
Pasak „Apple Corps“, čia taip pat veiks besikeičiančios parodos ir gerbėjų parduotuvė.
„Tarp šių sienų yra tiek daug ypatingų prisiminimų, jau nekalbant apie stogą“, – oficialiame pranešime pridūrė P. McCartney.
85 metų Ringo Starras (Ringas Staras), vienintelis kitas gyvas „The Beatles“ narys, parodą pavadino „tarsi grįžimu namo“.
„Apple Corps“ pažadėjo laikui bėgant pateikti daugiau informacijos apie tai ir apie kitus planuojamus dalykus.
Tuo tarpu bilietus įsigyti norintys gerbėjai gali registruotis grupės interneto svetainėje.
Grupės gimtajame Liverpulio mieste, šiaurės vakarų Anglijoje, jau yra dvi bitlams dedikuotos lankytinos vietos – Liverpulio „The Beatles“ muziejus ir „The Beatles Story“, tačiau nė viena iš jų neturi oficialios „Apple Corps“ licencijos.
Naujausi komentarai