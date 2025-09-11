Patyčių skandalą sukėlęs ir neįgaliuosius įžeidęs komikas Dominykas Klajumas: kam tas atsiprašymas?

Daugiau nei 100 tūkst. prenumeratorių „Youtube.com“ platformoje turintis komikas drauge su kolegomis vidurvasarį sukėlė tikrą skandalą, kai savo tinklalaidėje pašiepė neįgaliuosius – šviečiamojoje televizijos laidoje nusifilmavusius žemaūgius.
Laidos vedėjo Pauliaus Mikolaičio paklaustas, ar jam neatrodo, kad jaunimo dievaičiai prarado moralinį kompasą, komikas teigs, jos moralė yra sąlyginė. „Vienur ji vienokia, kitur kitokia. Ji įsijungia, kada reikia, ir išsijungia, kada reikia. Matot milijonus žmonių, kurie bėga ir šneka, kaip visus reikia gelbėti, o grįžę namo savo vaikui sako – „tu debilas mažas“. Ir aš manau, kad moralės kišti prie komedijos nereikia. Aš manau, kad tai aštrus dalykas, dėl kurio žmonės sąžiningai supyko, bet analizuoti, ar tai griauna visuomenės pagrindus... ai...“, – teigė D. Klajumas.
Jam antrins ir vienas mažaūgių, aktorius Aleksandras Sezemanas, kuris nusifilmavo laidoje, iš kurios tyčiojosi D. Klajumas. „Aš toks pats žmogus kaip visi. Dalyvavau laidoje žinodamas, kad po jos pasipils milijonai komentarų, kad esu liliputas, neūžauga ir t.t. Tai jeigu žmogus bijo savęs, tai kam eiti į tokią laidą – užsidaryk namuose ir bijok“, – LNK diskusijų laidoje „Už ar prieš?“ teigė A. Sezemanas.
„Jeigu žmogus įsižeidė, įsiskaudino dėl tavo pasakyti dalyko, atsiprašai, ir važiuoji toliau, o ne draskaisi marškinius ir sakai, kad tu vienas teisus, o kiti durniai“, – kalbės komunikacijos ir reklamos specialistė Dovilė Filmanavičiūtė. Tuo metu pats komikas Dominykas atsakys: „Man vienodai, aš tiesiog nenoriu, man nereikia“.
