Pedofilijos skandalo įkarštyje pasisakė garsus menininkas: kur dabar tie garsiausi vaikų gynėjai?

„Įdomus paradoksas. Dešimtys tūkstančių žmonių rinkdavosi protestuoti prieš vadinamąją „Matuko reformą“, skirtą apsaugoti vaikus nuo smurto. Dar daugiau žmonių žygiavo prieš vienos lyties šeimas, nes jose įžvelgė tariamą grėsmę Lietuvos vaikams.
Tuo pat metu ne pirmą ir ne antrą kartą viešumoje pasirodo kunigų seksualinio išnaudojimo ir pedofilijos bylos – ne pavieniai atvejai, o pasikartojanti problema įvairiose pasaulio šalyse.
Ir kur dabar tie garsiausi „šeimos“ bei „vaikų gynėjai“, taip dažnai matyti įvairiuose maršuose? Kur protestai, minios, transparantai ir reikalavimai ginti vaikus?
Ar vaikai rūpi tik tada, kai jų vardu patogu kovoti su tuo, kas politiškai ar ideologiškai nepatinka? O gal šį kartą tiesiog niekas nedavė komandos, prieš ką reikėtų žygiuoti?“ – feisbuke klausė R. Gataveckas.
Šiuo įrašu dalijosi ir jo brolis Algirdas.
Kaip rašė BNS, teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.
Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vienuolika nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 metų iki 2025 metų, jo byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusiųjų nėra.
Naujienų portalo „Delfi“ ir „Liteko“ teismų tvarkaraščių sistemos duomenimis, kaltinamieji yra atitinkamai Tadas Švedavičius ir Ryšardas Peciunas.
Vilniaus arkivyskupija teigia apie galimai nusikaltusius kunigus sužinojusi iš prokuratūros, šiai pradėjus ikiteisminį tyrimą. Tuomet dvasininkai buvo nušalinti, jų atžvilgiu pradėti ir kanoniniai tyrimai.
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