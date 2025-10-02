Pianistė Ieva Dūdaitė atskleidė džiugią žinią: laukiasi antrojo vaiko

Šį mėnesį 35-ąjį gimimo dieną švęsianti I. Dūdaitė naujienomis pasidalino socialiniuose tinkluose, kur įsikėlė žavią nuotrauką kartu su vyru Marijonu ir ketverių metų amžiaus dukrele Marija bei atskleidė antrojo vaikelio lytį.
„Yra palaiminimų, kurie ateina ne žodžiais ar laurais, bet jie liečia moteriškumo šerdį – tai dukros motinos karūna. Ir šiandien, virpėdama iš meilės ir dėkingumo, skelbiu: po širdimi nešioju dar vieną dukrelę. Nuo šiol mano širdis vaikščios pasaulyje jau dvejose sielose. Tai didžiausia man žinoma prasmė. Esame beprotiškai laimingi ir įsimylėję savo deimantinį stebukėlį. Su meile priimame šią didžiąją dovaną!“, – įraše atskleidė žinoma moteris.
Vienuolika metų užsienyje praleidusi ir tėvynės išsiilgusi pianistė į Lietuvą prieš šešerius metus sugrįžo vedina meilės širdies draugui Marijonui, kurį sutiko viename iš savo koncertų Birštone. Po septynių mėnesių draugystės Marijonas pasipiršo Frankfurto bažnyčioje, pora žiedus sumainė Kaune, o 2021 m. pasaulį išvydo dukrelė Marija, kuri ne už ilgo turės sesę.
Pastarieji metai I. Dūdaitės gyvenime buvo išties įspūdingi: ji parašė ir kartu su leidykla „Alma littera“ pristatė knygą „Muzika visiems“, išmėgino jėgas projekte „Muzikinė Kaukė“ bei tapo pirmąja pianiste šalies istorijoje, surengusia solinį turą arenose „Grand Piano Show“, o šiuo metu ruošiasi didžiausiam soliniam turui po Lietuvą „Magiškasis Piano“.
I. Dūdaitė naująjį turą pradės spalio 28 ir užbaigs lapkričio 29 dieną, per kiek daugiau nei mėnesį aplankysianti vienuolika Lietuvos miestų ir miestelių: Klaipėdą, Birštoną, Ukmergę, Šiaulius, Uteną, Jurbarką, Telšius, Kretingą, Panevėžį, Tauragę ir Šilutę.
„Turas buvo suplanuotas dar prieš žinią, kad laukiuosi, todėl koncertuosiu jau su visai nemažu pilvuku, nes turas vyks trečiąjį nėštumo trimestrą. Visgi dėl to nesijaudinu, nes turiu puikią komandą, kuri apgaubia mane rūpesčiu bet kokioje situacijoje“, – kalbėjo pianistė.
„Magiškojo Piano“ koncertuose pianistė skambins romantišką atmosferą sukursiančiu šviečiančiu fortepijonu, jai scenoje talkins violončelė, kviestiniai svečiai, skambės visame pasaulyje žinomi kūriniai ir Ievos autorinė kūryba, o turo žiūrovai taps pirmaisiais, gyvai išgirsiančiais kūrinius iš būsimo pianistės albumo. Visų koncertų bilietus platina „Bilietai.lt“.
