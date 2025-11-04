Po 13 metų – Kaušpėdo išpažintis apie išeiti pasirinkusią dukrą

25-erių Algės Kaušpėdaitės kūną, iškritusį iš 5 aukšto, rado pro šalį ėjusi moteris. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams apie A. Kaušpėdo ir jo buvusios žmonos Audronės jaunėlės žūtį, muzikantas nedaugžodžiavo. Tuomet jis tik tvirtai pasakė: atšaukite savižudybės versiją, tai – nelaimingas atsitikimas.
„Dabar jau nebesvarbu, kaip ji žuvo, kokios aplinkybės buvo. Ji tiesiog išskrido ir viskas. O kaip ji išskrido, kokiu būdu tai įvyko, čia yra tik detalės. Ir aš iki šiol netikiu, kad ji nusižudė“, – prabėgus trylikai metų po dukters netekties atvirai laidoje „Bus visko“ kalbėjo tėtis.
Ir aš iki šiol netikiu, kad ji nusižudė
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Vis dėlto dabar, prisimindamas tos dienos įvykius, A. Kaušpėdas nėra toks užtikrintas. Jam kalbant vis išsprūsta, kad ilgai negalėjo dukrai atleisti už jos pasitraukimą iš gyvenimo.
Architektas ir „Anties“ lyderis pabrėžia, kad nors iki šios dienos neturi atsakymų, kas nutiko, pats jau nebesistengia jų ieškoti. Dabar A. Kaušpėdas mieliau renkasi saugoti šviesius prisiminimus.
„Aišku, dabar viskas idealizuojama. Apie mirusį juk gražiai arba nieko. Bet Algė iš tiesų buvo nuostabi mergina, ji buvo labai smalsi, gabi ir labai jautri“, – prisiminė pašnekovas.
Anot jo, jaunėlė dukra nesulaukė savo žydėjimo.
„Ji buvo vėlyvo brendimo, jos gyvenimas turėjo sužydėti po 5, gal 10 metų. Ji būtų tikra dama, įsivaizduoju. Manau, ji būtų vaidinusi svarbų vaidmenį Lietuvos kultūroje. Gaila, kad ji pasitraukė“, – sakė Algirdas Kaušpėdas.
