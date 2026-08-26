Po dainininkės Dolly Parton mirties – Donaldo Trumpo įsakymas

„Labai liūdna pranešti, kad ką tik mirė Dolly Parton – viena iš visų laikų didžiausių kantri dainininkių, ir apskritai viena žymiausių istorijoje. Tai tikra netektis milijonams žmonių. Niekada nebuvo tokio žmogaus kaip ji ir niekada nebus“, – rašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.
„Jos garbei visoje Jungtinių Valstijų teritorijoje įsakau nuleisti Amerikos vėliavą vienai savaitei, nuo šio vakaro 18 val. Ilsėkis ramybėje, Dolly! Pasaulis tave myli.“
D. Parton mirė Nešvilyje, Tenesio valstijoje, po „trumpos kovos su vėžiu“, pranešė jos viešųjų ryšių atstovė. Gegužę D. Parton dėl sveikatos priežasčių buvo atšaukusi Las Vegase rugsėjį suplanuotų koncertų seriją.
D. Parton 2021 m. interviu metu sakė, kad D. Trumpas jau savo pirmosios kadencijos metu norėjo pagerbti ją ir du kartus siūlė jai Prezidento laisvės medalį.
„Negalėjau jo priimti, nes mano vyras sirgo, o kai jie vėliau vėl kreipėsi į mane, aš nenorėjau keliauti dėl COVID-19 grėsmės“, – tuomet sakė ji.
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