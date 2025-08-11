Po paviešinto policijos vaizdo įrašo – Ievos Voveris atsakas: ketina kreiptis į advokatą

Kaip pasakojo žinoma moteris, dėl įvykio ji nedelsdama kreipėsi į pareigūnus, tačiau moteris teigė, kad šie į situaciją žiūrėjo vangiai.
I. Voveris kiek anksčiau portalui delfi.lt pasakojo dėl šio įvykio kreipėsi į netoliese esantį policijos komisariatą, tačiau buvo nukreipta į kitą padalinį. Anot jos, ten pareigūnai situaciją vertino kiek vangiai, tarsi bandydami atkalbėti nuo tolesnių veiksmų.
„Jie sakė: „Kaip jūs įsivaizduojate, ką mes galime padaryti? Jūs gyvenanti užsienyje, išvykstate penktadienį –kaip vaikus apklaus? Jie tarsi siūlė viską palikti ramybėje. Sakiau: „Nežinau, aš jūsų darbo nedirbu“ Viskas buvo pateikta taip, kad nieko nedarom, nes nieko ir nepadarysim“, – pasakojo ji.
Tik po emocingos reakcijos pareigūnai esą persigalvojo ir sutiko užregistruoti įvykį.
„Pamatė, kad esu pasimetusi, nuliūdusi. Tada pareigūnė nuėjo pasitarti su vyriausiu komisaru ir pasakė: „Gerai, visgi užvesime bylą, duosime numerį“, – sakė moteris.
Sulaukė policijos atsako
Ketvirtadienį, rugpjūčio 7 d., I. Voveris pranešė, kad , sulaukė žinių iš Kauno apskrities policijos pareigūnų.
Feisbuko istorijose paviešinusi iš policijos gautą raštą, ji neslėpė nusivylimo. „Na, ką – iš policijos gavau laišką, kad šitas įvykis traktuojamas kaip nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas. Man – šokas, nes tai buvo fizinio skausmo vaikui sukėlimas. Tai buvo psichologinis smurtas, mano vaikas buvo „koliojamas“, jam buvo suduoti du smūgiai. Ir tai pavadinama nedideliu viešosios tvarkos pažeidimu?
Na, žiūrėsime, kaip viskas vyks toliau, kad ir kiek kartų prašiau, man medžiaga nebuvo suteikta, nebuvo parodyta. Nieko neaišku apie tą policijos mašiną, kuri ten stovėjo ir viską matė“, – socialiniame tinkle kalbėjo I. Voveris.
Portalui lnk.lt susisiekus su I. Voveris, ši užtikrino, kad situacijos taip nepaliks: „Imsiu advokatą – nesiruošiu taip palikti.“
Primename, kad Ketvirtadienio, rugpjūčio 7 d., vakarą Lietuvos policija feisbuko paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota I. Voveris minėta situacija. Visgi policijos įraše teigiama, kad I. Voveris nupasakota situacija buvo visai kitokia:
„Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir įvertinkite patys.
Žinoma nuomonės formuotoja Ieva Voveris kaltina policiją aplaidumu, priėmus neteisingą sprendimą. Ji teigia: „vaikai išėjo priduoti butelius į taromatą ir grįždami stovėjo prie perėjos, o tokia moteris priėjusi pradėjo mano berniuką mušti. Trenkė jam per žandą, po to su delnu į kaktą, ir išvadino įvairiausiais keiksmažodžiais“.
Peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus, nustatyta, kad viskas vyko kitaip.
Įraše matoma, kaip mažamečiai vieni miesto centre, važiuodami paspirtuku per pėsčiųjų perėją, atsitrenkia į pereiti gatvę bandžiusią moterį. Ji ranka atsitveria nuo smūgio, pastumia vaiką ir nueina toliau, o vaikai nuvažiuoja. Smurtinis elgesys nėra užfiksuotas.
Dėl šio įvykio policija pradėjo administracinę teiseną dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo, moteriai surašytas protokolas.
Siekiant apsaugoti vaikus, įstatymai numato pakankamai sudėtingas procedūras. Todėl patariame verčiau laikytis nustatytų procedūrų, o ne ieškoti kaltų socialiniuose tinkluose“, – rašoma policijos puslapyje.
