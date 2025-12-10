Po Remigijaus Žemaitaičio kritikos – ryžtingas Beatos Nicholson žingsnis

Apie savo patirtį B. Nicholson pasakojo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje, kur atvirai išdėstė, kodėl šįkart nusprendė ne tik stebėti, bet ir pati būti minios dalimi.
Įrašais ji sutiko pasidalyti ir su mūsų portalo skaitytojais.
„Pirmą kartą gyvenime buvau tokiame proteste. Tikrai – pirmą kartą. Ir man atrodo, kad šiandien tokių kaip aš buvo daug. Nes dabar iš tiesų svarbu parodyti, kad kai prarandi laisvą žodį, kita stotelė yra laisvė.
Mes visi ją saugom. Visi, kurie ieškom bendrų vardiklių, o ne tikim politikais, kurių pagrindinis darbas pastaruoju metu – skaldyti, kiršinti, šmeižti ir meluoti.
Šiandien mačiau labai daug šviesių žmonių. Jaunų, drąsių, kuriančių savo Lietuvą be pykčio ir be svetimų įtakų.
Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
Dėkinga organizatoriama, Edvardai Kubiliau, esi superžvaigždė – tavo širdis šiandien kalbėjo mums! Laisvės tv, Kultūros protestas ir visi kurie atejot ir buvom kartu!
Toks jausmas! Tokia stiprybė!“, – rašė B. Nicholson.
Ankstesniame įraše ji taip pat pasidalijo vaizdo medžiaga iš mitingo – klipas parodė, kad į protestą susirinko itin daug žmonių, o prie jo pridėjo žinutę: „Mūsų tiek daug! Mes galim susivienyti!“
Naujausias įrašas – dar atviresnis ir emocingesnis
Po protesto B. Nicholson pasidalijo dar vienu išsamiu įrašu, kuriame – daug apmąstymų apie laisvės trapumą, žiniasklaidos vaidmenį ir pilietinę atsakomybę.
„Buvau įspūdingiausiame savo gyvenimo proteste. Nei vieną sekundę neabejojau, ar ateiti.
Tylėti nebegalima. Kaip buvo jautru kai Rita Miliūtė pacitavo Juozą Keliuotį prisiminiau studijas, nes aišku mokėmės apie šį Lietuvos kultūros ir žurnalistikos simbolį - ir aš kaip žinia esu baigus žurnalistiką ir visą savo karjerą žinau vieną paprastą tiesą: laisvės niekas neatima staiga. Nebent padarei nusikaltimą ir tave pasodina. Bet ne apie tokią laisvę kalbam.
Laisvės atsisakome mažais gabaliukais – kai numojame ranka, kai galvojame „čia juk ne mano reikalas“, kai leidžiame valdžiai kišti rankas ten, kur joms ne vieta.
Laisva žiniasklaida nėra prabanga ir nėra gražus priedas prie valstybės.
Tai yra mūsų saugiklis. Tai yra erdvė, kurioje tiesa gali būti pasakyta garsiai, aiškiai ir be baimės.
Kai griūva žodis – griūva ir laisvė. Taip visada buvo.
Šiandien gatvėje mačiau daugybę šviesių veidų – jaunų, kūrybingų, tikinčių, kad Lietuva gali būti sąžininga ir laisva. Ir mačiau žmones, kuriems rūpi ne politinė kova, o paprastas principas: neturi būti taip, kad valdžia nuspręstų, kokia tiesa mums leistina.
Mes neprivalome sutarti dėl visko. Bet yra momentai, kai reikia atsistoti kartu dėl vieno esminio dalyko: ar mes dar norime gyventi laisvoje šalyje?
Aš noriu. Todėl ir buvau ten.
Todėl ir kalbu čia.
Ačiū visiems, kurie atėjo, stovėjo, kalbėjo, palaikė. Ačiū tiems, kurie organizavo ir sukvietė.
Ir tai buvo per pietų pertrauką!!!
Kai giedojome himną, buvo taip aišku – mes esame Lietuva. Laisva. Stipri. Gebanti apginti save padoriai ir oriai.
O nuotrauką man atsiuntė @tomas_kauneckas . Ir taip, gal dažniausiai ant palangių nelipu, bet šį kartą užlipau. Kad matyčiau tą minią laisvų ir šviesių žmonių!
Ir dar noriu pridėti žodį tiems, kurie galbūt mato kitaip ir dabar putoja ir drabstoti ir sako Beata nusivyliau.
Aš tikrai noriu, kad žmonės atrastų savo tiesą, mokėtų diskutuoti, išgirsti kitą ir nesupaprastintų vieni kitų.
Galų gale, mes visi gyvename vienoje šalyje. Visi čia, po tuo pačiu dangumi.
Būkime bendruomenė. Nes, man atrodo, visi norime to paties – oraus, laisvo, šviesaus gyvenimo savo vaikams ir sau“, – rašė B. Nicholson.
Žemaitaičio kritika – tik dar viena šio konflikto dalis
Diskusijos dėl mitingo prasidėjo dar jam neįvykus. Socialiniuose tinkluose užvirė karšti ginčai, o tarp juos įžiebusių asmenų atsidūrė ir partijos „Nemuno aušra“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Jam užkliuvo Beatos pasidalytas raginimas ateiti į mitingą, todėl politikas sureagavo viešai – klausė, kiek LRT kainuoja jos vedama kulinarijos laida. Šis pasisakymas sukėlė naują komentarų bangą, o Beata atsidūrė diskusijų epicentre.
Nepaisant kritikos, Nicholson aiškiai parodė, kad savo pozicijos nesiruošia slėpti. Jos teigimu, tokios akimirkos, kai visuomenė susiburia dėl bendros vertybės, yra itin svarbios ir įkvepiančios.
(be temos)