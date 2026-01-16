Pokalbių laidas savo namuose filmuojantis Arūnas Valinskas: kviečiuosi tuos, kurie man pačiam įdomūs

Laidos „Akis į akį su Arūnu Valinsku“ pokalbiai – tai ne reakcijos į trumpalaikes aktualijas, o gilesnis kiekvieno pašnekovo pažinimas. Tad kiekvienas iš jų turi nemažą išliekamąją vertę.
„Juos galima žiūrėti ir žiūrėti, nes mes laidoje nekalbame apie aktualijas – aš kalbinu žmones apie tai, kas man pačiam įdomu“, – neslėpė A. Valinskas.
„Tarkim, mano pirmasis pašnekovas „Delfi“ eteryje bus Marijonas Mikutavičius. Ko gero, nėra Lietuvoje daug žmonių, kurie būtų praleidę su juo tiek laiko kaip aš, nes mes ir žvejybose buvę, ir scenarijus ne vienerius metus rašę – mes buvome ir esame pakankamai artimi bičiuliai ir kolegos. Ir kiti žmonės, kurie ateina, yra man tikrai pakankamai gerai pažįstami. Sakysim, ta pati Viktorija Čmilytė-Nielsen, mes su ja susitikdavome dar kai ji dirbo Seimo pirmininke, nes yra toks formatas, kai du kartus per metus einantis pareigas Seimo pirmininkas sukviečia visus ankstesnius buvusius, tai mes jau nuo tų laikų esame pažįstami. Tas pats Saulius Skvernelis, Mantas Stonkus, Mantas Katleris, Rolandas Mackevičius – juos galima vardinti ir vardinti, bet tie žmonės pirmiausia turi išlaikyti ne laiko, bet mano paties egzaminą, jie turi būti patys man įdomūs, tada aš juos kviečiuosi pas save į namus“, – savo požiūrį dėstė jis.
O ir patys laidos dalyviai A. Valinskui atsiveria visai kitaip nei kitiems, galbūt mažiau pažįstamiems kalbintojams.
„Jei jau esame pažįstami, atsiranda tam tikras artumas, galiu paklausti apie kai kuriuos faktus labai aiškiai, detaliai, o tai sukuria savotišką laidos stilių“, – sako jis.
A. Valinskas prisipažįsta jau turintis sąrašą žmonių, kuriuos norėtų pakalbinti, bet laikosi taisyklės neišduoti to per anksti.
„Pristatęs sumanymus iš anksto gali prisišnekėti. Bet jų yra daug ir manau, kad naujas sezonas bus ne mažiau įdomus“, – sako jis.
Laida „Akis į akį su Arūnu Valinsku“ – šeštadieniais ir sekmadieniais 20 val. per „Delfi TV“.
