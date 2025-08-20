 Populiarus aksesuaras vos nepražudė nuomonės formuotojos: perspėja kitas moteris

Populiarus aksesuaras vos nepražudė nuomonės formuotojos: perspėja kitas moteris

2025-08-20 13:47 diena.lt inf.

Nuomonės formuotoja ir verslininkė iš Australijos patyrė neįprastą, bet vos tragedija nesibaigusį nelaimingą atsitikimą.

Populiarus aksesuaras vos nepražudė nuomonės formuotojos: perspėja kitas moteris / E. Moulton instagramo vaizdo įrašo stop kadras

Dviejų vaikų mama Eli Moulton sekmadienį savo instagramo sekėjams pasakojo, kad šalikėlis, kurį ji dėvėjo ant kaklo, įsipainiojo į važiuojantį automobilį.

Rugpjūčio 11 d. E. Moulton dalyvavo BMW renginyje. Ji vilkėjo elegantišką juodą suknelę ir pastaruoju metu madingą aksesuarą – ilgą šalikėlį ant kaklo. Jai išvykstant, šalikėlis pakliuvo po judančiu automobiliu, smarkiai truktelėdamas ją už kaklo.

E. Moulton instagramo nuotr.

Moteris buvo skubiai nugabenta į ligoninę ir gydoma dėl stipraus nudegimo.

Instagrame moteris dalijosi nelaimingo atstikimo padariniais – incidentas paliko ryškų randą kaklo srityje.

Vis dėlto E. Moulton teigė, kad, nepaisant skausmingos žaizdos, ji vis dar yra „pakilios nuotaikos“.

„Priminimas moterims: prieš lipant į vidų ar valdant bet kokią sunkiąją techniką, nusiimkite kaklo skaras!“ – patarė ji savo socialinio tinklo paskyroje.

